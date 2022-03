Le Maroc a été classé 76ème dans le classement « Global terrorisme index 2022 » établit par l’Institut de l’Economie et de la paix basé en Australie. Les détails.

Mieux que les Etats-Unis, l’Italie ou encore la France, le Maroc est considéré comme un pays où le risque terroriste est faible, selon le dernier classement du « Global terrorism index 2022 » établit par l’Institut de l’Economie et de la paix basé à Sydney, en Australie, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du mercredi 9 mars.

La première place de ce classement, qui classe par ordre décroissant les pays où le risque terroriste est le plus élevé, est occupée par l’Afghanistan, suivie de l’Irak et de la Somalie. Le Maroc occupe la 76ème place avec un total de 1.156 points, détaillent nos confrères arabophones. Une position qui confère au royaume la qualification de pays où le risque terroriste est faible.

Le rapport se félicite par ailleurs par les politique menée par les autorités marocaines en matière de lutte contre le terrorisme. Le Maroc est qualifié de pays « modèle » dans la lutte et l’avortement de menaces terroristes. L’approche marocaine, qui allie lutte sécuritaire et moyens préventifs, est également saluée, précise Al Ahdath.

Le rapport rappelle également que les attentats sanglais du 16 mai 2003 ont constitué un tournant dans la lutte anti-terroriste au Maroc. « Les attentats de 2003 ont laissé un important impact sur le pays, dont le gouvernement a commencé à prendre avec plus de sérieux la menace terroriste, qui jusqu’ici était perçue comme lointaine et réduite à l’espace géographique moyen-oriental », écrit le rapport du think tank australien.

Parmi les pays arabes les mieux classés dans ce classement figurent des pays du Golfe comme le Koweit, les Emirats arabes unis ou encore le Qatar, qui occupe la 93ème place de classement.