Le Maroc a fait don, vendredi, de 5.000 tonnes d’engrais au profit des petits agriculteurs mauritaniens, dans le cadre d’un programme d’envergure de soutien aux agriculteurs africains, lancé par le Groupe OCP.

En facilitant l’accès à des engrais adaptés, le Groupe OCP, à travers sa filiale OCP Africa, s’engage à soutenir les agriculteurs africains afin de contribuer à nourrir les populations du continent, tout en améliorant la santé de leurs sols et en préservant l’environnement.

Les engrais seront spécifiquement destinés aux petits exploitants agricoles qui représentent la majeure partie des producteurs de denrées alimentaires en Mauritanie et dont plus de 90 % se consacrent aux cultures de base tels que le riz.

Ce programme initié par l’OCP, leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et des engrais phosphatés, compte plus de 4 millions d’agriculteurs bénéficiaires à travers le continent, dont 50.000 en Mauritanie.

S’exprimant lors de la cérémonie de remise du don, le Directeur Général de OCP Africa, Anouar Jamali, a indiqué que la Mauritanie a été identifiée en tant que principal bénéficiaire de ce programme d’appui, ce qui contribuera au renforcement du partenariat et des liens de solidarité entre le Maroc et la Mauritanie.

En phase avec l’approche intégrée et centrée sur l’agriculteur du Groupe OCP, ce programme de soutien intégrera également la formation et la sensibilisation des agriculteurs aux meilleures pratiques agricoles en matière de fertilisation durable, de soutien de la chaîne d’approvisionnement ainsi que d’accès au financement et marchés, a fait remarquer M. Jamali.

Et de souligner que le Royaume, qui accorde une importance capitale à la promotion de la coopération avec les pays du sud en matière de développement durable, œuvre à travers l’OCP Africa, à développer les capacités du continent et créer de la valeur ajoutée en faveur des peuples.

Dans le sillage de la crise alimentaire sans précédent et les effets négatifs induits par le changement climatique, le Groupe OCP, Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a lancé la première phase de son programme d’engrais d’envergure, pour contribuer à une transition durable des systèmes agricoles dans le continent, a fait savoir le responsable.

Cette Initiative, poursuit-il, est également le résultat de l’investissement important du Groupe depuis dix ans dans la R&D axée sur l’Afrique, réalisé en collaboration avec des Instituts agronomiques et des universités de recherche sur l’ensemble du continent.

Et d’expliquer que ce travail de longue haleine a permis de développer des solutions innovantes pour stimuler la productivité des cultures tout en préservant l’environnement et la santé des sols.

De son côté, le ministre mauritanien de l’Agriculture, Yahya ould Ahmed El Waghf, a affirmé que la remise de ce don rejoint les efforts consentis par les deux pays pour renforcer leur coopération bilatérale, saluant à cet égard l’appui considérable du Royaume au secteur agricole mauritanien à travers la distribution des engrais et de semences sélectionnées.

L’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar a, pour sa part, déclaré que ce don traduit les liens solides de coopération et de solidarité exprimés constamment par SM le Roi envers les pays africains frères et amis, à leur tête, la République Islamique de Mauritanie

Cette initiative, ajoute M. Chabar, reflète la solidité des liens fraternels entre les deux pays et témoigne de l’implication du Royaume dans le soutien du secteur agricole et l’échange des expertises avec l’ensemble des pays africains amis et frères.

Il a souligné que le partenariat stratégique qui réunit, aujourd’hui, le Maroc et la Mauritanie ainsi que le grand élan que connaissent leurs relations bilatérales n’est autre que l’expression de la volonté des dirigeants des deux pays à aller de l’avant dans le renforcement des liens qui unissent les deux peuples frères.