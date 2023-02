Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec le ministre néerlandais de la Migration, Eric Van Der Burg, au cours desquels les deux responsables se sont félicités de la forte dynamique insufflée à la coopération entre les deux parties, notamment dans le domaine migratoire.

Lors de ces entretiens, les deux ministres ont loué le lancement en juin 2022 du Groupe migratoire mixte permanent (GMMP) ainsi que la tenue des différents sous-comités thématiques qui ont permis d’initier des avancées qualitatives et coordonnées portant sur toutes les dimensions de la problématique migratoire, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Dans ce sens, les deux parties ont convenu de renforcer la dynamique d’échange d’expertises et d’informations pour mieux anticiper les menaces et défis induits par les activités criminelles des réseaux de trafics transfrontaliers, notamment le trafic des migrants et des êtres humains, précise-t-on de même source.

A ce niveau, M. Laftit a rappelé la solidarité agissante du Maroc et les efforts d’envergure déployés en matière de contrôle frontalier et de lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontalière qui font du Royaume un acteur majeur dans la sécurité régionale.

L’accent a également été mis sur la partenariat triangulaire (Maroc – Pays-Bas – Afrique) qui est une démarche stratégique porteuse de plus-value, à travers la formation croisée, le renforcement des capacités et l’appui technique en faveur des pays partenaires du Sud.

Les deux ministres ont salué les perspectives ouvertes dans le domaine de la migration régulière et la mobilité circulaire et ont mis en exergue le rôle positif de la communauté marocaine établie au Pays-Bas qui constitue un vecteur de rapprochement humain et civilisationnel entre les deux pays, ajoute la même source.

Concernant les mineurs non accompagnés, M. Laftit a rappelé les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour le rapatriement de tous les mineurs marocains dûment identifiés, dans le plein respect de leurs droits, de leurs intérêts supérieurs et des engagements internationaux souscrits par les deux parties.