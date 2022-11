L’ambassadrice Deborah Lipstadt, envoyée spéciale des Etats-Unis chargée de surveiller et combattre l’antisémitisme, a mis en avant, mardi à Rabat, le rôle du Maroc en tant que partenaire dans la lutte contre l’antisémitisme.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita, Mme Lipstadt a salué les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre « l’antisémitisme, la haine et les préjugés ».

Se félicitant de l’intérêt particulier qu’accorde le royaume à ce combat, la diplomate américaine a précisé que cet intérêt émane de la place de la composante juive dans l’histoire du Maroc.

Actuellement en visite au Maroc, Mme Lipstadt a pris part lundi à une réception organisée par le consulat général des Etats-Unis d’Amérique en présence de membres de la communauté juive établie dans le royaume.

Stimulating exchange with the gifted students @Universiteh2c Faculté des Lettres et des Sciences Humaines in Casablanca. Simply delighted to engage young Moroccans about coexistence, acceptance, and the linkages between various forms of hatred. pic.twitter.com/5bDuUwz1iL

— Special Envoy Deborah Lipstadt (@StateSEAS) November 14, 2022