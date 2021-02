Selon les statistiques fournies par le site ourworldindata.org, le Maroc apparaît dans le top 10 mondial des pays ayant le plus vacciné au cours des sept derniers jours pour 100 habitants de la population totale. Au niveau du classement mondial des pays ayant administré le plus de vaccins au 15 février, le royaume arrive à la 16e place.

Au cours des sept derniers jours, le Maroc a connu une augmentation exponentielle des cas vaccinés quotidiens d’environ 390%, soit 253.520 personnes vaccinées entre le 09/02 (65.032 vaccinés) et le 15/02 (318.552 vaccinés) pour un cumul global de 1.707.091 personnes vaccinées dans tout le royaume à ce jour.

Nombres de vaccinés Cumul global 15/02 318.552 1.707.091 14/02 0 1.388.539 13/02 276.436 1.388.539 12/02 256.785 1.112.103 11/02 109.202 855.318 10/02 130.935 746.116 09/02 65.032 615.181

La campagne de vaccination nationale avance à un rythme soutenu, et le coup d’accélérateur notable au cours des sept derniers jours a permis au royaume de se hisser à la 7e place du top 10 mondial des pays ayant le plus vacciné durant cette période, selon le site ourworldindata.org. Avec une moyenne mobile de 0,45 doses administrées pour 100 personnes sur les sept derniers jours, le Maroc se place juste après les Etats-Unis (0,5 doses) et juste avant Bahrein (0,42).

Au 15 février, le top 3 du podium pour cette catégorie est occupé par Israël (1,39), suivi des Emirats arabes unis (0,97) et du Chili (0,96). La France, l’Allemagne, et l’Espagne n’arrivent respectivement qu’aux 14e, 15e, et 16e places.

Attention toutefois, contrairement à ce qui a pu être rapporté, le Maroc ne se situe pas dans le top 10 des pays ayant administré le plus de vaccins jusqu’à présent, mais seulement au niveau de la moyenne des sept derniers jours, témoignant du bon déroulé de la campagne massive de vaccination dans le royaume.

Ceci n’empêche pas le royaume de réaliser un score honorable en arrivant à la 16e place du classement mondial des pays ayant administré le plus de vaccins au 15 février. Avec un nombre total de 4,62 doses administrées pour 100 habitants, le Maroc se place juste après l’Allemagne (4,95 doses) et juste avant la France (4,27).

Au 15 février, le top 3 du podium pour cette catégorie est occupé par Israël (76,25), suivi des Emirats arabes unis (51,43) et du Royaume-Uni (23,33). Les Etats-Unis décrochent la 4e place avec 15,81 doses pour 100 habitants. L’Espagne, l’Italie et la Turquie atteignent respectivement les 11e, 13e et 14e places.

Pour rappel, le troisième lot de vaccins reçu jeudi dernier comprenant quatre millions de doses d’AstraZeneca a permis d’élargir la campagne de vaccination à la tranche d’âge de 65 ans et plus. L’opération de vaccination se déroule de façon progressive au fur et à mesure de l’arrivée des livraisons du vaccin au Maroc pour couvrir l’ensemble des catégories ciblées, a indiqué le ministère dans un communiqué. Dans ce sens, un quatrième lot de vaccins Sinopharm comprenant 500.000 doses a été réceptionné ce matin à l’aéroport de Casablanca.

Le Maroc, un modèle pour l’Afrique

Fort du bon fonctionnement de sa campagne massive de vaccination, le Maroc est appelé à servir de modèle auprès des autres pays africaines. Le portail d’information chilien Elperiodista a mis en exergue la disposition affichée du Maroc à accompagner les autres pays africains dans leur lutte contre le nouveau coronavirus, rapporte la MAP.

« A l’occasion de la 34e session ordinaire du Sommet de l’Union africaine (UA), le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidents à l’étranger, Nasser Bourita, (…) a assuré que le royaume est disposé à partager son expérience dans l’organisation et la planification d’éventuelles campagnes de vaccination dans les pays africains », a expliqué Elperiodista.

Soulignant la pertinence de l’approche du roi pour faire face à la crise sanitaire, tant au niveau national que dans le cadre de la solidarité africaine, Bourita a noté que le Maroc a été le premier pays africain à lancer une grande campagne de vaccination au profit des citoyens marocains et des résidents étrangers, notamment africains, ajoute la même source.