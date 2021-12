Selon un média israélien, le Maroc compte sur l’appui d’Israel pour acquérir des avions de chasse F35 fabriqués aux États-Unis.

Les Marocains envisage l’acquisition de plusieurs F-35. Pendant sa visite au Maroc, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et son homologue marocain Abdellatif Loudiyi ont discuté du « renforcement des capacités de l’armée de l’air marocaine », rapporte le journal israélien spécialisé dans les informations sur le renseignement JaFaj, citant une source proche du dossier.

Le royaume « entretient une formidable armée de l’air composée des avions de combat Block 60 F-16 très avancés. Néanmoins, le Maroc en exploite un peu plus de 20 (avions de chasse), dont l’un s’est écrasé au Yémen il y a six ans », précise le journal.

Selon la même source, « le Maroc a besoin de plus d’avions avec un sérieux potentiel de guerre ». Il envisagerait maintenant d’acquérir le chasseur furtif F-35 des États-Unis. Cet intérêt s’est manifesté « après que les Émirats arabes unis ont exprimé leur volonté de couvrir le coût des jets F-35 pour le Maroc si ce dernier était en mesure de les obtenir des États-Unis ».

Abdellatif Loudiyi a expliqué à son homologue israélien qu’il apprécierait l’aide d’Israël pour « convaincre l’administration Biden d’autoriser la vente de F35 au Maroc et d’obtenir des armes plus avancées en général ».

Toujours selon JaFaj, le Maroc est « très préoccupé par la stabilité régionale car il semble que les généraux au pouvoir en Algérie deviennent non seulement plus hostiles et menaçants envers le royaume marocain, mais les pressions économiques internes menacent aussi la stabilité algérienne ».

Les « généraux algériens ne semblent pas disposés à changer leur mode de vie somptueux ou à accepter plus de transparence, et n’aimeraient rien de plus qu’une augmentation de l’hostilité avec le Maroc pour désamorcer le peuple en colère ».