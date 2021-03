Recommandé par le comité de vaccination, le vaccin russe Spoutnik V vient d’être autorisé par le ministère de la Santé. Les négociations entre les deux parties sont toutefois toujours en cours.

Le Maroc a accordé une autorisation d’utilisation temporaire au vaccin russe Spoutnik V, annonce le Fonds russe d’investissements directs (RFPI), devenant ainsi le troisième vaccin à être autorisés sur notre sol, après le vaccin anglais AstraZeneca et le vaccin chinois de Sinopharm.

Selon le média local Sputnik, des négociations ont été organisées par la mission économique russe au Maroc, entre le ministère marocain de la Santé et le RFPI.

«Compte tenu du rôle que joue le royaume parmi les États du continent africain, la signature d’un contrat à long terme avec la partie marocaine peut devenir un soutien important dans l’organisation des livraisons du vaccin russe Spoutnik V dans d’autres pays d’Afrique», indique un communiqué de fonds russe.

«Sputnik V est l’un des vaccins les plus efficaces et les plus demandés contre le coronavirus au monde. Il est approuvé dans 48 pays et nous apprécions la décision positive de nos partenaires au Maroc», s’est félicité Kirill Dmitriev, PDG du Fonds d’investissement direct russe.

Pour rappel, le ministère de la Santé a demandé au Comité scientifique pour la vaccination de présenter d’éventuels candidats vaccins. «Le choix du comité s’est porté sur le vaccin russe Spoutnik V et le vaccin Johnson and Johnson, dont les moyens de conservation et d’administration sont similaires à ce que nous utilisons en ce moment au royaume», nous expliquait Dr Moulay Said Afif, membre du dudit comité.