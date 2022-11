Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, mardi à Rabat, que le Royaume a franchi d’importantes étapes dans le processus de mise en œuvre des principes de la justice sociale.

En réponse à une question centrale lors de la séance mensuelle portant sur la politique générale autour du dialogue social à la Chambre des conseillers, Akhannouch a souligné que le Royaume a toujours veillé à la mise en place de contrats sociaux avec des références claires, conformément à la Constitution qui souligne l’importance d’une société solidaire, garantissant à toutes ses composantes sécurité, liberté, dignité, égalité, justice sociale et vie décente.

Depuis sa nomination, le gouvernement a parié sur la transformation du dialogue social en un espace pour concevoir des solutions dans ce contexte exceptionnel et pour concrétiser les choix sociaux contribuant à la réduction des répercussions négatives de cette conjoncture et à l’amélioration du climat socio-économique, a souligné Akhannouch, mettant l’accent sur la place importante qu’occupe le dialogue social en termes d’organisation et de développement des relations professionnelles, de réalisation de la paix sociale et de relance économique.

Le dialogue social, a-t-il précisé, constitue un moyen pour résoudre la problématique de l’emploi et de l’investissement, en préservant les opportunités de travail et en améliorant les liens entre les différentes parties prenantes. Il s’agit aussi d’un préalable régissant les rapports entre le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux.

Le chef du gouvernement a estimé que les changements qui caractérisent actuellement le marché de l’emploi de par le monde et les tensions qui marquent les relations de travail, ainsi que l’accroissement sans précédent des taux de chômage représentent des défis qu’il faut relever à travers la mise en place de mesures renforçant le dialogue social et modernisant ses mécanismes.

Feuille de route

Dans ce cadre, il a indiqué que le gouvernement traite les différents défis comme des opportunités pour redéfinir les portées socio-économiques de la feuille de route des politiques publiques, et comme une garantie des équilibres nationaux et moteur de la dynamique de développement humain, à travers le contrôle de l’économie et la protection des catégories les plus vulnérables.

Les orientations stratégiques du Maroc sont basées sur la Vision Royale éclairée, a, d’autre part, relevé le chef du gouvernement, notamment en ce qui concerne la création d’un climat sain pour réussir le pari de moderniser l’économie et de renforcer sa compétitivité, de raffermir l’adhésion sociale aux efforts de développement et de distribution équitable de ses richesses, dans le cadre de l’équité sociale et de la solidarité nationale.

Réussir ce pari nécessite une volonté collective pour relever les défis liés à l’instauration d’une société solidaire, a fait remarquer Akhannouch, notant que cette volonté constitue un mécanisme majeur pour passer à un modèle de développement durable et équitable.

Il a, par ailleurs, fait part de la ferme détermination du gouvernement à mettre en place davantage de mesures sociales, comme moyens de réussir la reprise économique et de réaliser la justice sociale, afin de répondre aux attentes des citoyens et d’améliorer l’efficacité des services publics.

L’agenda gouvernemental comprend une batterie de mesures visant à consacrer le concept de justice sociale, comme approche plaçant le citoyen au centre des politiques gouvernementales, en vue de réduire la pauvreté, la précarité et les disparités sociales et territoriales, et de consacrer la dignité, a expliqué Akhannouch.

Reflet de cet engagement, le bilan de la première année de l’action gouvernementale témoigne de la réactivité face aux défis selon une démarche réaliste en matière de conception, de célérité et d’efficacité, a-t-il conclu.