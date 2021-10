Les journalistes algériens «vivent dans un monde parallèle», ironise la diplomatie russe qui a dû une fois de plus démentir une fake news publiée par le média algérien Echorouk.

L’article en question, publié le 18 octobre, titre ainsi «L’Algérie est au centre d’une crise houleuse entre le Maroc et la Russie». Un tissu de mensonges répond le ministère russe des Affaires étrangères.

«La pratique du bourrage à travers la désinformation, largement utilisée par les médias occidentaux, tente d’être adoptée par certains collègues maghrébins, qui ne veulent céder en rien à leurs camarades chevronnés, ni dans la manipulation des faits, ni dans la propagation de mensonges éhontés», écrit le ministère.

Le média évoquait notamment la décision marocaine de suspendre les vols de et provenance de Russie. «En lisant de tels articles, on se rend compte que certains des auteurs de ces articles vivent dans un univers parallèle et ignorent totalement la pandémie de Covid-19 qui sévit dans notre monde depuis 2020», ironise la diplomatique russe, soulignant que cette décision «n’a aucun fondement politique».

Concernant l’absence de l’ambassadeur russe au royaume, il ne s’agit nullement d’un «rappel pour consultations», comme le prétend le média algérien. «L’ambassadeur était en vacances planifiées et il est rentré à Rabat le 24 octobre et a commencé à remplir ses fonctions», note le communiqué.

Lire aussi: Sahara: bloqué par la Russie, le vote d’une résolution au Conseil de sécurité reporté à vendredi

«Il est dommage que l’auteur de l’article n’ait pas sérieusement compris l’essence du problème, mais ait simplement publié un article pseudo-analytique, apparemment dans l’espoir de gagner les faveurs de nos opposants», écrit le MAE russe.

D’ailleurs, «les informations sur la détérioration des relations russo-marocaines ne correspondent pas à la réalité et n’existent que dans l’imaginaire de l’auteur du journal Echorouk», conclut la même source.