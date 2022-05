L’acte de jumelage entre Laâyoune et la ville italienne de Sorrente a été renouvelé, jeudi, dans le cadre de la visite d’une délégation marocaine à cette municipalité italienne.

Conclu par le maire de la municipalité de Sorrente, Massimo Coppola, et le Conseiller municipal de Laâyoune, Moussa Lkerouaz, cet acte de jumelage vise à nouer des relations pérennes basées sur l’amitié et la coopération dans le domaine social, culturel, économique, touristique, commercial et scientifique.

Ce jumelage aspire également à renforcer la communication entre ces deux villes, en vue de diffuser les valeurs de paix et d’amitié et renforcer l’entente et le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

Lire aussi. Vidéo. Les villes de Meknès et de Bourg-en-Bresse signent un pacte d’amitié en prélude à leur jumelage

La visite de la délégation marocaine, accompagnée par le consul du royaume à Naples, Abdelkader Naji, à Sorrente a permis d’examiner les moyens et projets d’investissement à Laayoune, notamment dans les secteurs du tourisme, de la pêche maritime et d’énergies renouvelables, a affirmé M. Coppola dans une déclaration, notant que la municipalité italienne veillera au renforcement de la communication entre les jeunes des deux villes à travers des partenariats et des programmes d’échange.

M. Lkerouaz a, de son côté, saisi l’occasion de mettre en avant les progrès réalisés dans la ville de Laâyoune et les projets de développement mis en place, ainsi que les grands chantiers et les potentialités dont regorge cette ville, outre les différentes infrastructures.

Lire aussi: Maroc-Italie: accord de jumelage entre les villes de Boujdour et Battipaglia

L’accord de jumelage prévoit l’instauration d’une coopération notamment en matière économique en vue d’attirer les investissements et dans le domaine socio-culturel, a fait savoir le responsable marocain.

« Ce jumelage, qui se réaffirme encore une fois, s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération décentralisée des communes marocaines et du partenariat stratégique signé entre le royaume et l’Italie en 2019 », a affirmé le consul du royaume à Naples.

« De tels accords ouvrent des perspectives prometteuses de coopération entre les deux villes, les deux pays et les deux continents dans les différents secteurs », a-t-il ajouté, soulignant, à l’occasion de la journée de l’Afrique, le rôle leader du royaume dans le continent.