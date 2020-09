Le gouvernement reconduit les mesures de restriction à Casablanca pour deux semaines supplémentaires

Le gouvernement vient de décider la reconduction des mesures de restrictions draconiennes visant Casablanca pour 14 jours supplémentaires à compter du lundi 21 septembre.

Les élèves casablancais ne sont pas prêts de retrouver les bancs de l’école. Le gouvernement vient en effet de décider de reconduire pour quatorze jours supplémentaires les restrictions draconiennes visant la préfecture de Casablanca et qui visaient à freiner la propagation du nouveau coronavirus dans la capitale économique.

Le gouvernement vient en effet d’annoncer, via un communiqué, le reconduction de ces mesures pour deux semaines supplémentaires à compter du lundi 21 septembre.

Pour rappel, ces mesures sont déclinées comme suit:

– Fermeture de toutes les entrées/sorties de la préfecture de Casablanca, les déplacements de et vers la métropole seront soumis à une autorisation spéciale délivrée par les autorités locales.

– Fermeture de toutes les écoles primaires, secondaires et supérieures et adoption de l’enseignement à distance.

– Couvre-feu de 22h à 05h du matin, seul le personnel de la sûreté et de la santé publique, ainsi que les employés des secteurs vitaux et sensibles, et les transporteurs de marchandises seront autorisés à se déplacer, à condition de présenter des justificatifs.

– Fermeture des marchés de proximité chaque jour à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h.

Ces mesures resteront en vigueur pendant 14 jours pendant lesquels la situation sanitaire sera suivie minutieusement et en continu.