Le chef du gouvernement a adressé, par le biais du ministère chargé des Relations avec le Parlement, une note à l’attention des fonctionnaires pour leur demander de soigner leur tenue vestimentaire.

Aziz Akhannouch ne supporte visiblement pas les tenues négligées dans les administrations publiques. Une nouvelle note a été adressée dans ce sens par le ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement aux différents départements ministériels et aux institutions publiques concernant la tenue vestimentaire que doivent porter les hommes et femmes fonctionnaires.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 9 aout, il a été constaté que les fonctionnaires ne se souciaient pas de leurs apparences que ce soit sur leurs lieux de travail ou lorsqu’ils sont directement en contact avec les citoyens.

Le constat est le même quand ils ont des réunions officielles en interne et en externe, ou même lorsqu’ils reçoivent des invités étrangers. Une situation embarrassante, d’autant plus qu’ils sont censés représenter le gouvernement et l’administration publique, et choisir une tenue conforme à ces exigences, souligne le journal.

Pour y remédier, le ministère délégué insiste, dans sa note, sur la nécessité de porter des vêtements représentatifs de l’administration publique.

Il estime que cela contribuera à améliorer l’image de la Fonction publique. Le ministère recommande ainsi de porter des costumes complets et une cravate ou une djellaba traditionnelle.