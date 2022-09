Sur hautes instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu ce mardi avec le Général de Corps d’armée Aviv Cohavi, Chef d’Etat-Major Général des Forces de Défense Israéliennes

C’est ce qu’indique un communiqué de l’Etat-major général des FAR.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont abordé les questions d’intérêt commun, notamment les moyens de renforcer la coopération entre les deux armées et son élargissement aux domaines de la technologie et de l’innovation, précise-t-on de même source.

Le Général de corps d’armée Belkhir El Farouk préside la délégation militaire marocaine qui participe à la 1ère Conférence internationale sur l’innovation de Défense «CII» qui se tient actuellement en Israël.

For the first time in history, we welcomed the Inspector General of the @MoroccanArmed Forces, LTG Belkhir El Farouk, to Israel today.

The IDF Chief of the General Staff led an honor guard as LTG El Farouk arrived for the International Operational Innovation Conference.

🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/v5QCOR2Qpi

— Israel Defense Forces (@IDF) September 13, 2022