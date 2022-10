Le Forum Mondial de l’Investissement-2022 aura lieu, les 16 et 17 novembre prochain à Marrakech, a annoncé le groupe médiatique « The Jerusalem Post », organisateur de cet événement avec les groupes émirati « Khaleej Times » et marocain « GMH ».

« Alors que la région continue de se développer, les opportunités de coopération économique et d’investissement s’accroissent également. Pour cette raison, trois des groupes de médias les plus puissants de la région contribuent à l’organisation d’un forum mondial élargi sur l’investissement, auquel participeront politiciens et hommes d’affaires de premier plan », souligne le journal.

L’événement abordera les moyens de développer des projets communs et des partenariats économiques entre les pays participants, précise-t-on.

Ainsi, le Forum abordera de nombreux sujets, notamment l’agriculture, les technologies de l’eau, le tourisme, le statut du Maroc comme porte d’entrée vers l’Afrique, le numérique, les technologies de sécurité et les énergies renouvelables.

Il sera également l’occasion pour les hommes d’affaires et les politiciens participants de discuter, d’établir des partenariats commerciaux et de coopération, et de développer des relations commerciales.