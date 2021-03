Une odeur pestilentielle se dégage depuis une semaine du fleuve Bouregreg. En colère, les Rbatis pointent du doigt la décharge d’Oum Azza.

Des tâches noires et des odeurs nauséabondes: voici à quoi assistent les Rbatis depuis plusieurs jours déjà en se baladant sur les quais du fleuve Bouregreg. Dans une question adressée au ministre de l’Energie et des mines, le député Omar Balafrej a mis en cause la décharge d’Oum Azza, située dans la région de Rabat, dont une des digues aurait cédé en déversant des tonnes de lixiviat.

Les riverains ne sont pas les seuls à souffrir du déversement de ce liquide hautement toxique, les patrons de restaurants et cafetiers de la marina s’inquiètent des retombées de cette catastrophe sur la fréquentation de leurs établissements. Sur les réseaux sociaux les Rbatis ne décolèrent pas et s’indignent du mutisme des autorités et des élus locaux.

@GreenBethor @ralifromparis @karim_eh @Dixit_49 @SafaaK @Massinissa1973 : Le Bouregreg est gravement pollué. Quand aura-on un communiqué du Wali Monsieur Mohamed Yacoubi ? Quand aura-on un communiqué du Président de la Commune, Monsieur Mohammed Mohammed Sadiki? — dwazou (@dwazou) March 14, 2021