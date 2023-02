Le roi Mohammed VI a adressé un Message aux participants à la 2ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat pour la région du Sahel, qui a ouvert ses travaux vendredi à Addis-Abeba.

Voici le texte intégral du message royal dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

« Louange à Dieu, Prière et Salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Excellences Mes Chers Frères Chefs d’Etat,

Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africaine,

Mesdames et Messieurs les Chefs de Gouvernement,

Je me réjouis avec vous de la tenue de cette deuxième session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat pour la région du Sahel. Elle nous donne l’heureuse opportunité de constater que les objectifs que nous nous étions assignés à Niamey en 2019 lors de la première Conférence (des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat pour la région du Sahel) sont sur la voie de la concrétisation.

A cette occasion, Je salue le leadership assuré par Notre frère le Président Mohamed Bazoum, qui a permis de poursuivre, avec élan et détermination, le processus d’opérationnalisation.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

D’ici 2030, des manifestations climatiques extrêmes menacent directement jusqu’à 118 millions d’Africains parmi les plus pauvres. Selon les estimations, dans la sous-région du G5 Sahel, la pauvreté pourrait frapper 13,5 millions de personnes supplémentaires d’ici 2050.

De surcroît, en dépit de ce bilan alarmant, jusqu’en 2020, notre Continent n’a reçu que 12% du financement climatique mondial.

La bataille climatique de la région du Sahel ne peut être gagnée que par la mobilisation optimale des ressources propres de ses Etats, résolument conjuguée à un soutien financier international à la hauteur des ambitions du Plan d’investissement Climat.

Ce prérequis se fonde sur la création historique, à l’issue de la COP27, d’un fonds répondant aux pertes et dommages amplifiés par la crise climatique. Quelle région au monde peut en effet mieux justifier la raison d’être de ce fonds ? Il n’en est pas qui ait été plus lourdement impactée que le Sahel !

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Comme Nous l’avions annoncé dans Notre Discours, lors la première Conférence de la Commission Climat pour la région du Sahel, le Maroc a honoré son engagement en apportant, à la Commission, son appui en matière de renforcement des capacités, d’assistance technique et de soutien financier pour l’élaboration des études de faisabilité afin qu’elle finalise son Plan d’Investissement Climatique. Constant dans son engagement, le Royaume assure d’ores et déjà l’assistance technique nécessaire aux actions de la Commission et il œuvrera, avec la même détermination, pour mener à terme sa feuille de route.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Si l’action de l’Afrique pour relever les défis de la crise climatique continue à se heurter à de multiples contraintes, nous pouvons nous féliciter de la voie sage que nous, Dirigeants africains, avons privilégiée, la voie de l’action régionale coordonnée et concertée.

La Réunion de Très Haut Niveau des trois Commissions Climats Africaines, tenue en marge de la COP27 à l’initiative de Mes frères Président Macky Sall et Président Denis Sassou N’Guesso illustre cette approche solidaire qu’il conviendrait de consolider. De même, le renforcement de la coordination entre les structures de gouvernance des trois Commissions nous permettra de renforcer la cohérence de notre action commune pour une Afrique plus résiliente au changement climatique.

Les engagements que Nous avons pris lors du Premier Sommet Africain de l’Action tenu à Marrakech en 2016 en marge de la COP22, continueront de guider nos efforts pour que soient assurées la résilience de notre continent et les ambitions des futures générations africaines.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh ».