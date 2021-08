La demande a été formulée il y a plus de dix ans, mais n’a reçu que des refus côté espagnol. Un délai a été toutefois fixé par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour qu’enfin Sebta et Melilla reconnaissent l’arabe et la darija.

Avant le 1er août 2023, l’Espagne devra présenter un rapport sur le respect de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comprenant un «éclaircissement» sur la situation de la darija et de l’arabe dans les deux enclaves occupées de Sebta et Melilla.

La demande a été formulée récemment par le Comité des Ministres, qui est l’instance statutaire de décision du Conseil de l’Europe, critiquant les retards de l’Espagne en matière de respect et protection des langues historiques et minoritaires.

Ce débat ne date pas d’hier, en 2008 déjà, le Comité des ministres a demandé à Madrid de statuer et d’adopter des mesures pour protéger l’amazigh, l’Arabe et la darija dans les deux enclaves.

Dix ans plus tard, l’Espagne n’a pas donné de réponse au Comité, composé des ministres des Affaires étrangères de chaque nation.

En 2019, le Comité des ministres fait une nouvelle sortie et explique que «la question de savoir s’il faut protéger l’arabe/darija en vertu de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est toujours ouverte, car il s’agit de langue traditionnellement parlée en Afrique du Nord et qu’il semble assez clair qu’elle soit traditionnellement présente» dans les deux enclaves.

Entre-temps, des chiffres publiés par l’Institut des Etudes à Sebta (IEC) en 2014, l’IEC expliquait que 62,9% des habitants de Sebta sont d’origine «arabo-musulmane» et utilisent «l’arabe sebti ou le darija» quotidiennement.