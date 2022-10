Le conseil de gouvernement, réuni mercredi à Rabat sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année 2023 et les textes l’accompagnant.

Après l’adoption des Orientations générales du PLF-2023 par le Conseil des ministres présidé, mardi, par SM le Roi Mohammed VI, le conseil de gouvernement a examiné les détails de ce projet de loi, avant de l’adopter, indique un communiqué du ministère chargé des Relations avec le parlement.

Ce PLF a été élaboré conformément aux Hautes Orientations Royales contenues dans les discours de Sa Majesté, fait savoir la même source, ajoutant que ledit projet de loi reflète la mise en œuvre du programme gouvernemental, lequel est en harmonie avec les recommandations du nouveau modèle de développement.

Le PLF-2023 se fixe quatre priorités portant sur le renforcement des fondements de l’Etat social, la relance de l’économie nationale à travers le soutien de l’investissement, la consécration de l’équité territoriale et le rétablissement des marges budgétaires pour assurer la pérennité des réformes, rappelle le communiqué.

D’après le ministère, ce projet de loi des finances de 2023 est élaboré sur la base d’une croissance économique prévue à 4%, d’un taux d’inflation de 2% et d’un déficit budgétaire de 4,5% et ce, compte tenu du contexte mondial et des évolutions économiques et financières au niveau national.

Et de conclure que le PLF-2023, comme voulu par SM le Roi, se veut une véritable consécration des fondements de l’Etat social, un démarrage effective de la nouvelle Charte de l’investissement et une réponse aux besoins d’une vie décente pour l’ensemble des citoyens.