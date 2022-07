Aviv Kohavi, chef d’état-major de l’armée israélienne, a rendu visite à la communauté juive de Marrakech. Juste après, il s’est rendu à la base aérienne des FRA de Benguerir.

Aviv Kohavi, chef d’état-major de l’armée israélienne, n’a pas dérogé à la règle. A l’instar des hauts responsables de l’Etat hébreu qui ont fait le déplacement au Maroc, il a tenu à rencontrer la communauté juive.

Aviv Kohavi, selon le compte Twitter officiel de Tsahal, s’est rendu dans la synagogue Slat Al-Azama de Marrakech, soit le plus grand lieu de culte juif de la ville ocre.

Des milliers de Juifs israéliens ont des liens profonds avec le Royaume du Maroc Beaucoup n’auraient jamais pensé qu’ils verraient un chef d’état-major de Tsahal visiter le pays & sa communauté juive Le partenariat🇮🇱🇲🇦marque un nouveau chapitre dans l’histoire du Moyen-Orient. pic.twitter.com/mLJpxJGuCg — Tsahal (@Tsahal_IDF) July 20, 2022

Selon la presse israélienne qui l’accompagne lors de cette visite commencée lundi dernier, le haut responsable militaire a rencontré des membres de la communauté juive qui avaient immigré en Israël dans les années 1970 et pris part à la guerre de Yom Kippour en octobre 1973 avant de rentrer au Maroc.

Pour rappel, l’armée marocaine avait pris part à cette guerre contre Israël.

Lire aussi. Ce qu’il faut retenir de la visite du chef d’état-major israélien au Maroc

«Je suis fier et heureux de vous rencontrer. Vous faites partie de notre combat pour l’état d’Israël et, aujourd’hui, vous travaillez ici pour la communauté juive et pour approfondir les liens avec Israël», a déclaré Aviv Kohavi devant la communauté juive de Marrakech.

Juste après cette visite, Aviv Kohavi s’est rendu à la base aérienne des Forces Royales Air (FRA) de Benguerir où il a eu des entretiens avec le Colonel-major Hassan Mahouar, patron de ladite base.

Arrivé lundi au Maroc, le chef d’état-major de Tsahal a été accueilli à l’état-major général des FAR à Rabat par le général de corps d’armées El Farouk Belkhir.

Il a eu également des entretiens avec Abdellatif Loudiyi, ministre délégué en charge de l’Administration de la Défense nationale.