Le Canada a annoncé samedi la suspension pour un mois de tous les vols directs commerciaux et privés en provenance du Maroc, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le ministère des Transports explique sa décision dans un communiqué par « l’augmentation du nombre de résultats positifs à des tests de dépistage de la Covid-19 observée chez des voyageurs en provenance du Maroc au cours des derniers mois ».

En conséquence, Transports Canada indique publier un avis aux navigants (NOTAM) « visant à restreindre tous les vols directs de passagers commerciaux et privés qui se rendent au Canada au départ du Maroc à partir du 29 août 2021 à 0H01 HAE (04H01 GMT), jusqu’au 29 septembre 2021, à 0H00 heure HAE » (04H00 GMT).

Les vols de fret ainsi que les transferts médicaux ou les vols militaires sont exclus de cette mesure.

Transports Canada précise que les vols en provenance du Maroc déjà en route seront autorisés à entrer au Canada mais que les voyageurs arrivant par ces vols devront être dépistés à leur arrivée.

Les passagers se rendant au Canada à partir du Maroc en faisant escale dans un autre pays « devront passer un test de dépistage de la Covid-19 valide avant leur départ d’un pays tiers (autre que le Maroc) pour poursuivre leur voyage jusqu’au Canada », indique encore le ministère.

Ottawa travaillera en collaboration avec le gouvernement marocain et les compagnies aériennes pour « veiller à ce que des procédures appropriées soient mises en place afin de permettre une reprise sécuritaire des vols directs dès que les conditions le permettront », ajoute Transports Canada.

La circulation du virus ne ralentit pas au Maroc: au total, 843.357 cas, dont 12.268 décès, ont été comptabilisés depuis le début des dépistages en mars 2020, selon un bilan officiel donné vendredi.

Les autorités marocaines ont reporté la rentrée scolaire du 3 au 10 septembre en raison de la pandémie et ont notamment élargi début août le couvre-feu nocturne (de 21H00 à 05H00 locales), interdit les rassemblements de plus de 25 personnes et restreint les déplacements vers et depuis trois grandes villes du pays: Casablanca, Marrakech et Agadir.