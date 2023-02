L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a décidé d’appliquer, dès fin février courant, l’augmentation des salaires des journalistes des entreprises médiatiques nationales décidée en vertu de la convention récemment signée avec le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).

Cette décision fait suite à la convention signée le 16 février courant, et qui prévoit une augmentation générale nette fixée respectivement à 2.000 et 1.000 dirhams des salaires des journalistes professionnels et des employés ayant une ancienneté de plus de quatre ans, laquelle augmentation allait entrer en vigueur à partir du mois de mai.

Dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP, l’ANME précise que la décision d’avancer cette augmentation est le fruit d’un accord avec le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, précisant que le ministère s’est engagé à payer trois mois de salaires (février, mars et avril).

Selon le communiqué, l’ANME a adopté cette décision à l’unanimité de ses membres, expliquant que les entreprises de presse mettront en application cette augmentation sous forme d’indemnités, à titre exceptionnel, lors de la même période (février, mars, avril).

Ce communiqué fait office de décision de la présidence de l’ANME qui engage tous les éditeurs et les entreprises de presse bénéficiant de la subvention de l’Etat à verser les salaires de trois mois, souligne l’Association.