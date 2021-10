La présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Latifa Akharbach, a reçu une distinction exceptionnelle du président de la République du Burkina Faso.

Latifa Akharbach, présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a été décorée à titre exceptionnel, lundi 18 octobre 2021 à Ouagadougou, de l’insigne de Commandeur du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communicat au nom du président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

« Par cette distinction officielle, le président de la République du Burkina Faso a tenu à témoigner de la reconnaissance de son pays pour les efforts déployés par la HACA en matière de transfert technologique et d’expertise à l’adresse du Conseil Supérieur de la Communication du Burkina Faso », indique un communiqué de la HACA.

Lors de cette même cérémonie Najib Bouezmarni, Adil Bourbate et Talal Salahdine, respectivement Directeur Informatique, Manager des Systèmes d’Exploitation et Manager des Affaires Africaines et Internationales au sein de la HACA ont également été décorés de l’insigne de Chevaliers de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication.

Lire aussi. Energie: une chercheuse marocaine distinguée en Italie

A cette ocassion, la patronne de le HACA a remercié les hautes autorités du Burkina pour l’honneur qu’elles lui ont fait à travers cette décoration et a affirmé que « comme pour toutes les institutions marocaines, l’action de la HACA est inspirée par la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui prône, face aux nombreux défis auxquels fait face notre continent, la recherche de solutions africaines, mises en œuvre par le biais d’expertises africaines au bénéfice du citoyen africain».

La présidente de la HACA a profité de cette occasion pour revenir sur le projet de la mise à disposition du CSC de la solution informatique Haca Media Solutions dédiée au monitoring des programmes audiovisuels et très performante notamment en matière de gestion du pluralisme politique dans les médias audiovisuels.

Elle a ainsi assuré de son parfait soutien en matière de formation continue et pour l’extension de l’installation de cette solution en régions.