Un inspecteur de police principal, travaillant dans le district provincial de sûreté de la ville de Larache, dans le nord du Maroc, a été contraint d’utiliser son arme de service très tôt dans la matinée de ce vendredi 10 juin, pour interpeller une personne de 30 ans, ayant des antécédents judiciaires.

Le prévenu était sous l’effet de stupéfiants et exposait la sécurité des citoyens et la celle des fonctionnaires de police à une menace imminente et sérieuse à l’aide d’une arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué diffusé ce vendredi.

Une patrouille de police est intervenue pour arrêter le suspect qui a eu une dispute avec une autre personne, avant de brandir plusieurs armes blanches qui étaient en sa possession.

L’individu a également et délibérément opposé une violente résistance face aux policiers qui intervenaient, en faisant usage d’un couteau et d’un tournevis, ce qui a obligé l’inspecteur de police à tirer des balles de sommation avant d’atteindre le suspect au niveau des membres inférieurs.