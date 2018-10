Larache: la police démantèle un réseau d'émigration clandestine et saisit un zodiac

Les opérations de fouilles effectuées par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger suite au démantèlement d'un réseau criminel d'émigration clandestine, ont permis la saisie d'un ensemble d'équipements utilisés dans ses opérations dont un zodiac de près de sept mètres, deux rames, cinq gilets de sauvetage et un moteur.

Les investigations effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis l'arrestation du propriétaire du garage où les équipements ont été saisis dans la ville de Larache, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant qu'il a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue de déterminer son rôle éventuel dans la facilitation des opérations d'émigration clandestine.

Lire aussi: Un jeune de 16 ans blessé par des tirs de la Marine Royale dans le Nord

Les éléments de la police judiciaire de Tanger et d'Assilah avaient démantelé mercredi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, un réseau criminel spécialisé dans les opérations d’émigration clandestine, a rappelé la même source, soulignant que 19 candidats à l’émigration clandestine ont été appréhendés et quatre suspects ont été arrêtés, dont un intermédiaire, une dame et deux individus s’activant dans l’organisation de ces opérations.

Les recherches et investigations se poursuivent afin de déterminer l'ensemble des suspects éventuels appartenant à ce réseau criminel et établir ses liens potentiels avec d'autres réseaux criminels à l'intérieur comme à l'extérieur du Royaume.