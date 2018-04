L’Arabie saoudite s'apprête à considérer le Polisario comme une organisation terroriste

L’Arabie Saoudite aurait promis au Maroc de déclarer le Polisario comme organisation terroriste après l’intrusion des membres du Polisario dans la zone tampon.

Selon nos confrères d’Al Ahdath Al Maghrabiya, les nouveaux rebondissements que connait le dossier du Sahara ont participé à faire un tri au sein du conseil de coopération du Golfe. La même source explique que la position du Qatar a semblé ambiguë au moment ou l’Arabie saoudite a réitéré son soutien inconditionnel à la position du Maroc, au point de s’y aligner.

Les sources du quotidien arabophone ont dévoilé que l’Arabie saoudite a promis au Maroc de déclarer le front du Polisario comme organisation terroriste. Al Ahdath va plus loin et évoque un froid entre Rabat et Doha. L’émirat avait proposé sa médiation entre le Maroc et le Polisario pour éviter une escalade militaire entre les deux parties. Le Maroc aurait décliné cette proposition et l’a considéré comme inacceptable.

Les récentes actions du Qatar agace le royaume car l’émirat aurait permis au président de la RASD, Brahim Ghali d’effectuer un voyage en Zambie à bord de la compagnie Qatar airways. Plus grave, des documents internes au Polisario, auxquels Al Ahdath a eu accès, prouveraient l’existence de négociations entre Qatariens et membres du Polisario par rapporte aux «ressources animalières» du front séparatiste.

Ces agissements ont poussé le Maroc à déplorer une certaine ingratitude des Qataris, après la position de neutralité adoptée par le royaume dans le conflit qui oppose le Qatar à ses voisins du Golfe.