L'appel de deux jihadistes marocains en Syrie pour rentrer au pays

Adib Anouar et Yassine Ghazoui, deux jihadistes marocains en Syrie lancent un appel aux autorités marocaines pour faciliter leur retour au royaume.

Deux jihadistes marocains en Syrie , Adib Anouar et Yassine Ghazoui, ont créé récemment l'association des "Marocains de la Syrie", dans le but de préparer leur retour au Maroc. Dans un communiqué publié le 3 janvier dernier, les deux combattants du mouvement Al Nosra affirment leur "volonté d'ouvrir le dialogue avec les autorités marocaines pour faciliter leur retour au Maroc".

"Nous n'avons pas l'intention de porter atteinte aux intérêts de notre pays pour des fins idéologiques, nous sommes avec le peuple marocain et nous partageons ses soucis et ses aspirations", précisent les deux jihadistes qui justifient leur présence en Syrie par "la volonté de défendre le peuple syrien" face "aux assassinats du régime".

Les deux jihadistes appellent le Maroc à "ouvrir le dossier des Marocains de la Syrie" et "envoyer un délégué de l'État marocain pour étudier sur place la situation administrative des migrants et leurs familles".

Pour rappel, sur 1.664 combattants marocains engagés sur les fronts en Syrie et en Irak, 929 appartiennent à l'organisation terroriste Daech, tandis que 100 autres font partie du mouvement Cham Al Islam, et plus de 50 combattent encore sous la bannière d'Al Nosra, appelé aujourd'hui le front Fath Cham. Parmi ces combattants, 225 ont des antécédents judiciaires dans des affaires de terrorisme, selon les chiffres révélés par le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ).

Depuis le début de la crise irako-syrienne, 569 combattants marocains ont perdu la vie, la plupart tués lors de l'exécution d'attentats en Syrie. 213 autres Marocains ont pu quitter les zones de combats.