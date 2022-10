L’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC) a annoncé mardi avoir délivré 10 autorisations d’exercice des activités de transformation et de fabrication du cannabis, ainsi que de commercialisation et d’exportation du cannabis et de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.

Cette délivrance s’inscrit dans le cadre de la mise en application des dispositions de la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis, précise l’ANRAC dans un communiqué. Lire aussi. Cannabis: voici le directeur général, par intérim, de l’Agence nationale de régulation Suite à la délivrance de ces autorisations, l’Agence entamera, conformément aux dispositions de la loi n°13-21, le processus d’autorisation des agriculteurs installés dans le périmètre réglementaire (provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen et Taounate) pour exercer l’activité de culture et de production du cannabis dans le cadre de coopératives agricoles. Les agriculteurs seront autorisés de façon progressive sur la base des besoins exprimés par les industriels autorisés, relève la même source. Par ailleurs, l’Agence continue de prospecter les opportunités offertes par le marché du cannabis afin de développer cette filière et promouvoir la reconversion des agriculteurs de la culture illicite vers une culture licite, durable et génératrice de revenus, souligne le communiqué.