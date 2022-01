L’ancien ministre et ex-diplomate Maati Jorio est décédé, mardi soir à Rabat, à l’âge de 87 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Le défunt, né à Rabat le 6 décembre 1934, a poursuivi ses études supérieures à la faculté de Droit de Toulouse en France. De 1957 à 1964, il a été directeur des affaires administratives au ministère des Travaux publics et des Communications, avant d’être nommé secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de l’Urbanisme et de l’habitat, poste qu’il occupa jusqu’au 5 août 1971, date à laquelle il fut désigné ministre de l’Agriculture et de la Réforme agraire.

Le 19 janvier 1977, il a été nommé ambassadeur du Maroc à Moscou et le 07 juillet 1978, il cumula le poste d’Ambassadeur du Maroc en Allemagne Démocratique. Le 17 août 1978, M. Maati Jorio fut rappelé à l’occasion de la fin de sa mission à Moscou tout en gardant la fonction d’ambassadeur du Maroc en Allemagne Démocratique.

Le 25 septembre 1978, le roi Hassan II le nomma ambassadeur du Royaume du Maroc en Espagne. Le 28 juillet 1981, il fut nommé ambassadeur en Libye et de 1982 à 1984 ambassadeur du Maroc au Canada.

Le 25 juillet 1984, M. Jorio a occupé le poste d’ambassadeur du Royaume aux États-Unis d’Amérique. Le défunt sera inhumé mercredi au cimetière Sidi Hamza à Rabat après les prières d’Ad-Dohr et du mort à la Mosquée Ennasr.