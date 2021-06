L’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, David Fisher, s’est vu remettre à Washington, le Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur, qui lui a été décerné par le roi Mohammed VI.

La distinction royale a été remise à M. Fisher par l’ambassadeur du roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, au cours d’une cérémonie organisée samedi à la Résidence de l’ambassade du Maroc.

Cette distinction a été décernée à l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en reconnaissance de ses efforts visant à renforcer les relations bilatérales et les liens d’amitié étroits entre les deux pays.

Au cours de cette cérémonie tenue en présence de plusieurs personnalités, M. Fisher a exprimé sa profonde gratitude au roi Mohammed VI, qui a bien voulu lui décerner cette distinction, ainsi que sa fierté de recevoir cette prestigieuse décoration royale.

Nommé à la tête de la mission diplomatique américaine au Maroc en janvier 2020, David T. Fischer a été l’un des ambassadeurs les plus actifs dans le royaume. En une année de service, il a réussi à graver son nom dans la mémoire collective des Marocains notamment avec sa visite aux provinces du sud du Royaume au lendemain de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Ses images signant la carte complète du Maroc ont marqué les esprits.

Très fière des projets réalisés du temps de son mandat diplomatique au Maroc, l’ancien ambassadeur avait assuré que cette mission était l’une des plus riches de sa carrière. « ce fut l’honneur de ma vie d’être l’Ambassadeur des États-Unis au Maroc, l’un des pays les plus merveilleux, les plus beaux et les plus hospitaliers du monde», avait-il déclaré devant les médias lors de sa dernière conférence de presse au Maroc.

À rappeler qu’à la fin de son mandat, le diplomate avait également reçu la « National Security Medal », l’une des plus hautes distinctions accordées aux responsables américains. L’ancien président américain Donlad Trump avait accordé cette « Médaille » à plusieurs hauts responsables américains dont le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, le conseiller spécial, Jared Kushner, ainsi que les ambassadeurs américains en Émirats Arabes Unis et en Israël