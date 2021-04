Le chef du bureau de représentation du Maroc en Israël, Abderrahim Bayoud, a annoncé au cours d’une rencontre hier, à Tel Aviv, avec le ministre israélien de la Coopération régionale, Ofir Akunis, que les vols directs entre les deux pays débuteront après Ramadan.

Le lancement des liaisons aériennes directes entre le Maroc et Israël est imminent. « Après le ramadan, nous opérerons des vols directs entre les deux pays. L’accord de paix historique a causé une grande joie au peuple marocain qui aime Israël », a déclaré Abderrahim Bayoud, chef du bureau de représentation du Maroc en Israël, lors d’une rencontre à Tel Aviv, ce mardi 20 avril 2021, avec le ministre israélien de la Coopération régionale, Ofir Akunis.

رئيس الممثلية المغربية في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض: « بعد رمضان سنعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين. اتفاق السلام التاريخي أثار فرحة كبيرة لدى الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل ». 🇲🇦🇮🇱🕊✈️ pic.twitter.com/FPlOHWP968 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 20, 2021

Quelques semaines après la reprise de leurs relations diplomatiques en décembre dernier, le Maroc et l’Etat hébreu avaient signé un accord concernant la mise en place des vols directs entre les deux pays. La RAM devrait opérer dans un premier temps quatre liaisons hebdomadaires, tandis que la compagnie israélienne El Al proposera des vols Tel-Aviv-Casablanca à partir de la mi-mars 2021.

Cette annonce intervient parallèlement à une « visite d’un groupe d’agents de voyages israéliens dans le cadre des préparatifs des vols directs et des tests de nouveaux sites touristiques dans le pays ». « La visite ouvre la voie pour attirer un plus grand nombre de touristes israéliens au Maroc et contribue à renforcer la connaissance entre les deux peuples », a annoncé de son côté sur son compte Twitter David Godrin, représentant d’Israël au Maroc depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.

مجموعة كبيرة من وكلاء السفر الإسرائيلين تزور حاليا المغرب. الزيارة تقوم في اطار الاستعدادات لاقامة رحلات مباشرة واختبار مواقع سياحية جديدة في البلد. الزيارة تمهد الطريق لاستقطاب عدد اكبر من السياح الاسرائيليين للمغرب وتساهم في تعزيز التعارف بين الشعبين. السياحة من اجل السلام. — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) April 20, 2021