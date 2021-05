Le chargé d’affaires du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin, a annoncé samedi sur son compte Twitter avoir quitté le Maroc en urgence pour se rendre dans son pays.

Un départ précipité qui n’a rien à voir avec les tragiques événements se déroulant actuellement en Palestine selon le concerné. Dans un tweet publié samedi, le diplomate a expliqué s’être rendu en urgence en Israël « pour visiter l’état de santé de [son] père qui est à l’hôpital ».

« Je remercie tous mes amis qui m’ont rendu visite et m’ont posé des questions sur sa santé. Je reviendrai au Maroc après la fête de la révélation de la Torah (Chavouot, célébrée entre le 16 et 18 mai, ndlr), si Dieu le veut. Je souhaite paix et santé à tous », a ajouté David Govrin.

Ce voyage inopiné coïncide avec les attaques militaires israéliennes sur la bande de Gaza répétées depuis plusieurs jours. Ce weekend, des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu un peu partout dans le monde, notamment occidental.

Au Maroc, plusieurs rassemblements ont eu lieu hier à travers le royaume pour dénoncer, outre les attaques israéliennes envers les Palestiniens, la récente normalisation des relations entre leur pays et l’Etat hébreu.

Pour rappel, Israël a annoncé en décembre dernier la réouverture d’une mission diplomatique au Maroc, avec l’arrivée de son chef, David Govrin, à Rabat, 20 ans après la fermeture de sa représentation, les deux pays ayant normalisé leurs relations.