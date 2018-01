Lalla Meryem préside à Marrakech l'opération de vaccination des enfants

La Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), a présidé, mercredi au Centre de santé-Unité d’accouchement Zerktouni, Massira à Marrakech, l’opération de vaccination des enfants et la cérémonie de présentation du bilan de 30 années d’action au service du droit de l’enfant à la vaccination.

À son arrivée au Centre de santé Zerktouni, la Princesse Lalla Meryem a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être saluée par le ministre de la Santé, Anas Doukkali, la représentante de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Maroc, Meriem Bikadili, le wali de la région Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de Marrakech par intérim, Mohamed Sabri, le président du Conseil régional de Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine et le président du Conseil communal de Marrakech, Mohammed Larbi Belkaid.

La Princesse Lalla Meryem a été, également, saluée par la présidente du Conseil de la préfecture de Marrakech, Jamila Afif, la déléguée du ministère de la Santé à Marrakech, Lamia Chakiri , le responsable du centre de santé Zerktouni, Mustapha Taji, le directeur général du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, Hicham Nejmi et des membres de l’ONDE.

Par la suite, la Princesse Lalla Meryem a suivi des explications présentées par le docteur Khalid Lahlou, directeur de la population au ministère de la Santé, sur les programmes et le bilan de 30 années d’action du programme national et régional d’immunisation et les perspectives du ministère de la Santé en matière de vaccination des enfants. La princesse a également suivi des explications, présentées par le docteur Mohamed Benazzouz, responsable du programme national d’immunisation, sur le Calendrier national de vaccination et les perspectives du programme. Les données relatives à la région en matière de vaccination ont été présentées à la Princesse Lalla Meryem par le directeur régional de la santé, Khalid Zenjari.