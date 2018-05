Lalla Malika préside la cérémonie de lancement de la semaine du Croissant rouge

La princesse Lalla Malika, présidente du Croissant rouge marocain (CRM), a présidé, mercredi à l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyane à Ain Atiq (préfecture Skhirat-Temara), la cérémonie de lancement de la Semaine nationale du Croissant rouge marocain, et ce à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge.

A l’occasion de la journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge, la princesse Lalla Malika a présidé la cérémonie de lancement de la semaine du croissant rouge. A cette occasion, la princesse a remis des lunettes de correction aux résidents de l’établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyane ainsi qu’aux élèves du centre de formation professionnelle et aux élèves d’établissements scolaires de la préfecture de Skhirat-Temara. Elle a également remis des effets vestimentaires aux résidents de l’établissement, des chaises roulantes et des béquilles à des résidents à mobilité réduite ainsi que du matériel informatique au profit de l’école Benzekri à Témara et un lot de produits d’hygiène au profit de l’établissement Ahmed Ben Zaid Al Nahyane. Lors de cette cérémonie, la chorale du Centre culturel du Croissant rouge marocain à Casablanca a interprété à cette occasion des chants patriotiques.

Dans une déclaration à la presse, le coordinateur national des programmes et projets du CRM, Mohamed Souali, a fait savoir que le programme de la semaine nationale du croissant rouge marocain comprend plusieurs activités au niveau des différentes régions et provinces du royaume dont des dons de sang, des sessions de formation en secourisme et de volontaires en cas de catastrophes ou en cas d’urgence. Dans le cadre de cette célébration, une campagne médico-sociale au profit des populations vulnérables de la préfecture Skhirat-Témara, a été lancée ce mercredi au sein de l’établissement Ahmed Ben Zaid Al Nahyane à l’initiative du comité central du Croissant rouge marocain sous le thème «le pouvoir de l’Humanité au service des populations vulnérables», en collaboration avec plusieurs départements ministériels et des associations de la société civile. Cette initiative vise à faire bénéficier un total de cinq mille personnes de prestations d’ophtalmologie, d’effets vestimentaires, de produits d’hygiène, de chaises roulantes, de béquilles et de bicyclettes.

La fédération internationale du croissant rouge (FICR), qui est la plus grande organisation humanitaire au monde, compte des dizaines de millions de volontaires dans 190 Sociétés nationales membres, un secrétariat à Genève et plus de 60 délégations réparties à travers plusieurs points du globe.