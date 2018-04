Les Chefs d’Etat et de gouvernement participant dimanche à Brazaville au 1er Sommet de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ont décidé de désigner la princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, Ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

