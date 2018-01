Laftit reçoit le chef de la Minurso

Le Ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a reçu, vendredi, le nouveau Représentant Spécial du SG de l’ONU et Chef de la Minurso, Colin Stewart, qui l’a assuré du soutien des autorités marocaines dans l’accomplissement de ses fonctions et leur appui continu à la Minurso dans l’exercice de son mandat.

Laftit a réitéré la mise en garde des autorités marocaines contre la poursuite des provocations et agissements du polisario dans la zone tampon et, notamment, à El Guergarate, dont les conséquences pourraient porter atteinte à la paix et la sécurité dans la région et entraver, sérieusement, le processus de négociations au sujet du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Stewart s’est félicité de l’accueil qui lui a été réservé et a renouvelé son engagement à poursuivre les efforts visant le respect des accords militaires et le retour au statu quo dans la zone d’El Guergarate, en conformité avec l’appel du SG de l’ONU du 06 janvier 2018.

Ont assisté à cette rencontre, le Gouverneur, chargé de la Coordination avec la Minurso, Hamid Barez, et le conseiller du RSSG, Alexander Ivanko.