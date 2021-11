Selon le ministère de l’Intérieur, des entités minimisent les efforts sécuritaires du Maroc pour semer un sentiment d’insécurité parmi les citoyens.

« Face efforts déployés par les services de sécurité (ndlr, marocains), certaines parties tentent de les sous-estimer dans le but de semer un sentiment d’insécurité parmi les citoyens, profiter des moyens de communication » d’aujourd’hui, a indiqué Abdelouafi Laftit dans le rapport des réalisations du ministère de l’Intérieur en 2021. Les grandes lignes du document ont été présentées mercredi devant les membres de la Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.

Selon le ministre de l’Intérieur, « en comparant les chiffres de la criminalité au Maroc avec ceux enregistrés dans les pays qui publient des statistiques régulières sur ce phénomène, il s’avère que le Maroc est encore loin des moyennes mondiales ».

Le document, auquel AlYaoum24 a eu accès, met en avant « l’initiative des services de sécurité pour se concentrer sur la lutte contre certains aspects de la criminalité, qui perturbent l’opinion publique et affectent négativement le sentiment de sécurité ». Le nombre de ces crimes a atteint 191.902 en 2021, soit environ 21% du total des affaires recensées.

Durant les huit premiers de l’année, 931.482 crimes et infractions ont été enregistrés.

Lire aussi: Immigration irrégulière: plus de 42.000 tentatives déjouées par le Maroc en 2021

Les affaires qui concernent une atteinte aux personnes et aux biens représentent environ 26 % du total des affaires criminelles enregistrées au niveau national.

Pour ce qui est de leur répartition géographique, 85% de la criminalité au Maroc est enregistrée en milieu urbain et 15% en milieu rural. Les efforts des autorités locales et des services de sécurité ont conduit à un taux de résolution des affaires criminelles de 92%. Au total, près de 1.020.660 ont été arrêtées et traduites en justice. 1,9% d’entre eux sont des mineurs.