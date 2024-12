Une délégation militaire de haut niveau en provenance de la République populaire de Chine est arrivée lundi à Laâyoune, dans le cadre d’une série de visites visant à évaluer le travail de la Mission des Nations unies pour le Sahara (Minurso).

Cette visite a pour objectif de prendre connaissance des défis auxquels fait face la Minurso dans l’exécution de ses missions, notamment en raison des violations répétées de l’accord de cessez-le-feu par le polisario.

Composée du colonel Gong Guoxi, du colonel Zhou Xuand, du colonel Lei Xiaoyong et du lieutenant-colonel Jin Long, la délégation effectue une visite de travail de deux jours au siège de la Minurso à Laâyoune. L’objectif est d’évaluer les différents aspects du travail de la mission, notamment en ce qui concerne la surveillance de l’accord de cessez-le-feu conclu en 1991 sous l’égide des Nations Unies.

Selon des informations rapportées par Hespress, la délégation militaire tiendra ainsi une réunion avec le chef de la Minurso et représentant du secrétaire général des Nations Unies au Sahara, Alexandre Ivanov, pour dresser un bilan des activités et des attributions de la mission internationale.

Des réunions bilatérales sont également prévues avec le général Fakhrul Ahsan, commandant des forces militaires de la Minurso, afin d’examiner les défis liés au maintien de la paix dans la région.

Cette visite vise à approfondir la compréhension de la Chine sur la situation sur le terrain dans la région, afin de soutenir des prises de décisions éclairées au sein du Conseil de sécurité et de contribuer à garantir le succès des missions de la Minurso. Selon la même source, ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’engagement des grandes puissances à soutenir les missions des Nations unies pour renforcer la paix et la sécurité internationales, tout en réaffirmant l’importance du respect des accords conclus sous l’égide des Nations unies.

La Chine s’approche du Maroc

La visite intervient alors que plusieurs articles de presse suggèrent que Pékin envisage d’ouvrir un consulat à Laâyoune et d’annoncer un soutien au plan d’autonomie pour le Sahara marocain. Ce soutien consacrerait la position de la Chine en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cela marque également un renforcement de la dynamique chinoise visant à consolider son partenariat stratégique avec le Maroc, tant sur le plan diplomatique que le plan économique.

Cette orientation s’inscrit dans la volonté de la Chine de jouer un rôle central en Afrique, profitant de la position stratégique du Maroc en tant que partenaire fiable et puissance régionale majeure. Elle met en lumière l’harmonie entre les actions chinoises et les positions des grandes puissances mondiales soutenant l’intégrité territoriale du Maroc, renforçant ainsi la position du Royaume sur la scène internationale et confirmant la légitimité de ses droits sur ses provinces du Sud.

Lire aussi: Laâyoune: une délégation américaine au siège de la MINURSO

Il est à noter que les visites des délégations diplomatiques et militaires des pays membres du Conseil de sécurité sont d’une grande importance, en raison de leur rôle central dans la formulation des décisions internationales concernant les conflits. Elles témoignent de l’intérêt de la communauté internationale pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région du Sahara marocain, et pour traiter fermement les obstacles menaçant le processus de paix.

Dans ce cadre, une délégation américaine s’est rendue début décembre au siège de la Minurso dans le cadre d’une visite de travail de deux jours dans les provinces du Sud.