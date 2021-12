La vaccination anti-covid des enfants est une nécessité urgente dans la mesure où les enfants représentent plus de 50 pc de la population mondiale, a affirmé, le professeur, Ahmed Abdelaziz Bousfiha, spécialiste en pédiatrie.

Intervenant lors d’une table-ronde sur « le Covid de l’enfant » à l’occasion du 37ème Congrès Médical National hybride et des 1ères Rencontres Médicales Maroco-Libyennes, tenus les 10 et 11 décembre à Casablanca, le professeur Bousfiha a souligné que les effets du covid-19 demeurent moins néfastes sur les enfants qui représentent plus de 50 pc de la population mondiale, notant que les enfants porteurs de virus constituent de grands facteurs de propagation du coronavirus et de sa mutation d’où l’importance des trois doses pour les enfants âgés de 17 ans et moins.

Selon le professeur Bousfiha, la pratique et les statistiques ont révélé l’importance de la vaccination qui ne se limite pas à l’immunisation contre le coronavirus mais le dépasse pour englober les maladies pulmonaires, mettant l’accent sur l’importance du soutien psychologique pour prévenir la dépression chez les personnes infectées.

Le spécialiste marocain a souligné que la pandémie du coronavirus a permis d’intensifier les études et recherches scientifiques à travers le monde, notant que ces recherches sont relayées par les revues scientifiques et les réseaux sociaux, ce qui a permis de révéler de manière précoce nombre de traitements à plusieurs maladies y compris les virus.

Les principales thématiques abordées lors de cette rencontre scientifique de deux jours portaient sur la protection sociale, les soins de santé primaire et le secteur santé dans le nouveau modèle de développement.

Cet événement scientifique a été marqué aussi par l’organisation des ateliers sur les règles de prescription d’une ordonnance médicale, la néonatalogie, les hépatites virales ainsi que par la tenue d’un symposium grippe et d’un symposium asthme.