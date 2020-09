La toile réagit aux dernières décisions du gouvernement

Les dernières annonces du gouvernement ont pour le moins consterné. Que ça soit sur Twitter ou Facebook nombreux s’interrogent, s’indignent ou se révoltent, tandis que d’autres n’en perdent pas leur sens de l’humour.

Dès ce lundi 7 septembre à 12h la ville de Casablanca est soumise à des mesures draconiennes pour endiguer la propagation du virus. En effet, il a été procédé à la fermeture de toutes les entrées/sorties de la préfecture de Casablanca.

Les déplacements de et vers la métropole seront d’ailleurs soumis à une autorisation spéciale délivrée par les autorités locales. De plus, un ouvre-feu de 22h à 05h du matin a été instauré.

Lire aussi: Micro-trottoir. Ville bouclée, écoles fermées, couvre-feu…les Casablancais désemparés

La rentrée prévue ce jour même a elle aussi été impactée avec la fermeture de toutes les écoles primaires, secondaires et supérieures et l’adoption de l’enseignement à distance. Sinon les cafés et commerces resteront ouverts jusqu’à 20h et les restaurants jusqu’à 21 h.

Des décisions prises au dernier moment et qui n’ont pas manqué de faire réagir les internautes

L’interdiction de déplacements à partir de 22h c’est juste pour être sûr qu’on soit chez nous pour les communiqués — le3zaoui™ (@le3zaoui) September 6, 2020

Wellah ghir je veux comprendre un truc…la situation a casa est dans la merde depuis plus d’une semaine…Ma7chemtouche 3la 3aradkoum en disant que les enfants ont déjà subi un impact psychologique m9awed et il faut les aviser en avance ? Allah ykhoud fikoum l7a9. — Hatimuuus© (@Hatimuuus) September 6, 2020

Une solution pour les parents qui n’ont pas ou laisser leurs enfants la journée…

Laisser les au café du coin et récupérez les en fin de journée …

Ils auront même le wifi gratuit !! Posted by Jaoudaa Ait El Mouden on Sunday, September 6, 2020

CV, Lettre de motivation, Test PCR, sérologique, attestation de régularité fiscale, 60 derniers relevés bancaires. Le commission pourra demander n’importe quel autre document jugé utile. — Omar H. 🇲🇦 (@Omar_H_) September 6, 2020

إنه الخراء بعينه Une gestion guignolesque et d’un niveau fécal très élevé ! Posted by Hakam Marouane on Sunday, September 6, 2020