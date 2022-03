Wendy Sherman, secrétaire d’Etat adjointe des Etats-Unis, se rendra au Maroc dans le cadre d’une tournée qu’elle entamera ce vendredi 4 mars.

La secrétaire d’Etat américaine adjointe est attendue les 8 et 9 mars au Maroc. Wendy Sherman se rendra à Rabat et à Casablanca, à la tête de la délégation américaine devant prendre part au dialogue stratégique maroco-américain sur les questions politiques régionales, indique un communiqué du secrétariat d’Etat américain.

La n°2 de la diplomatie américaine aura notamment un réunion de travail avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et rencontrera d’autres hauts responsables marocains.

Elle prononcera également un discours lors d’un événement de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, mettant en vedette des entrepreneurs et des femmes d’affaires et rencontrera des jeunes marocains, ajoute-t-on.

Avant de se rendre au Maroc, la secrétaire d’État adjointe se rendra à Istanbul et à Ankara, en Turquie, du 4 au 5 mars, pour rencontrer le vice-ministre des Affaires étrangères Sedat Onal et d’autres responsables afin de « discuter de l’invasion préméditée, non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par Poutine ».

Elle partita ensuite à Madrid, en Espagne, du 6 au 8 mars, pour coprésider le dialogue États-Unis-Espagne sur la cybersécurité.

Wendy Sherman se rendra par la suite à Alger, du 9 au 10 mars, où elle va rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune pour discuter de questions bilatérales et régionales. Elle doit s’entretenir le lendemain avec le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtane Lamamra et dirigera la délégation américaine pour le cinquième dialogue stratégique américano-algérien.