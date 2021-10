Le privé emploie les deux tiers des diplômés, les relations maroco-colombiennes n’ont jamais été aussi bonnes, un traitement contre le covid-19 bientôt au Maroc… Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue vendredi:

Aujourd’hui le Maroc

Près de 64,8% des diplômés sont employés par le privé.

Le secteur privé formel est le plus grand pourvoyeur de postes d’emploi pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, quatre ans après l’obtention de leur diplôme, selon une enquête réalisée sur l’insertion professionnelle des lauréats de l’enseignement supérieur dont les résultats ont été présentés mercredi par l’Instance nationale d’évaluation auprès du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (INE-CSEFRS). En effet, près des deux tiers des diplômés (64,8%) sont employés par ce secteur, alors que le reste des postes est assuré principalement par l’État (33,1%, y compris les entreprises publiques et semi-publiques), l’auto-emploi qui marque sa présence par l’emploi de 2,3% de l’ensemble des postes occupés par ces diplômés.

L’Economiste

L’Etat recrute toujours. Le nombre des fonctionnaires dans les administrations publiques progresse en dents de scie depuis une dizaine d’années.

C’est ce qui ressort du rapport sur les ressources humaines, annexe au projet de loi de finances 2021. Depuis 2011, la moyenne annuelle de progression du nombre des fonctionnaires est de 0,07%. Il est passé de 566.718 en 2011 à 570.769 en 2021. Après une première phase marquée par une hausse annuelle de cette catégorie, la courbe a repiqué du nez à partir de 2016, notamment à cause « du démarrage de l’opération de recrutement au niveau des Académies régionales de l’éducation et de la formation, parallèlement à la hausse du nombre des départs à la retraite ».

L’opinion

Scolarisation des enfants en situation de handicap: le taux de 55% dépassé, des efforts à soutenir.

Selon l’Observatoire marocain de l’éducation inclusive (OMEI), le taux de scolarisation des enfants en situation de handicap s’élève à 55,1%, alors que celui des personnes en situation de handicap ayant atteint l’enseignement supérieur ne dépasse guère 1,8%. Dans une déclaration à la presse, le président de l’OMEI, Ahmed Houat, a insisté sur la nécessité de braquer les projecteurs sur les aspects défaillants du secteur et sur les mécanismes à adopter pour les résoudre en vue de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, affirmant que l’éducation et l’enseignement sont l’épine dorsale de l’inclusion.

Maroc le Jour

Bourita: évolution « remarquable » des relations Maroc-Colombie.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie, Marta Lucía Ramírez, actuellement en visite officielle au Maroc. Lors d’un point de presse conjoint à l’issue de cette entrevue, Bourita a souligné que le Maroc et la Colombie entretiennent de « très bonnes » relations, dont la célébration du 40ème anniversaire a eu lieu il y a deux ans. Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer l’évolution « remarquable » des relations bilatérales dans tous les domaines, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI et du président de Colombie, Iván Duque Márquez, a ajouté le ministre, affirmant que les deux pays partagent les mêmes visions, perceptions et priorités sur nombre de questions.

Al Ahdath Al Maghribiya

Un nouveau traitement contre le coronavirus au Maroc?

Privilégiant l’approche préventive adoptée par le Maroc dans la prise de mesures de précaution pour faire face à la pandémie de coronavirus, la Direction des médicaments et de la pharmacie s’est dite prête à examiner les documents du médicament Molnupiravir, développé par le laboratoire américain « Merck », pour ainsi autoriser son utilisation au Maroc, et conclure des accords avec la société qui produit le médicament afin de permettre aux Marocains de le prendre comme traitement contre le covid-19, selon des sources du journal.