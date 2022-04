Le BTP dans l’expectative, des pluies qui redonnent l’espoir, Thales débarque à Marrakech… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Challenge

Le ministère de la Culture se met au photovoltaïque

Il consulte actuellement le marché pour équiper plus d’une centaine de bâtiments administratifs et culturels relevant de sa tutelle en installations photovoltaïques. L’objectif de ce projet doté d’un budget d’investissement de plus d’une centaine de millions de dirhams est de réduire significativement la facture énergétique des établissements concernés et partant, de réaliser des économies de CO2 considérables estimées pour l’instant à 12.000 tonnes de CO2. Il est à rappeler que les priorités du Plan de l’exemplarité de l’État portent, entre autres, sur l’encouragement et l’utilisation des énergies renouvelables et des technologies de la gestion rationnelle ou de l’efficacité énergétique, et ce à travers la réduction de la consommation d’énergie au kilowattheures de 10% à 20%. Ce plan propose également d’augmenter de 30% la part des voitures écologiques (hybrides ou électriques) du parc de l’État.

Finances news hebdo

Les promoteurs et les opérateurs du BTP dans l’expectative

Le renchérissement des matériaux de construction est un vrai casse-tête pour les entreprises opérant dans le secteur des BTP et celui de la promotion immobilière. Les opérateurs sont entre le marteau et l’enclume. D’un côté, il y a la flambée des coûts de production et, de l’autre, la régression de la demande sous l’effet de la crise économique. Conséquence : leurs marges et leurs volumes d’activité devraient prendre un sérieux coup, les poussant à faire des arbitrages difficiles. Les opérateurs du BTP nourrissent un sentiment d’inquiétude. Les assurances données par le gouvernement, comme le renforcement de la commande publique, dont 75% reviennent au secteur, ne semblent pas leur suffire. Car, il est difficile de répondre à un appel d’offres en établissant des projections conformes à la réalité et à l’évolution du marché.

La Vie Eco

Le Maroc est le 1er pays africain créateur d’emploi en France

Le Maroc a été classé 1er pays africain en matière de création d’emplois en France au titre de l’année 2021, avec un total de 259 emplois générés par 15 projets. Le Royaume, deuxième pays africain en nombre de projets derrière la Tunisie, figure dans le top 20 des pays partenaires de la France, occupant ainsi la 17è position en termes d’investissements étrangers dans l’Hexagone. Les projets d’origine marocaine sont principalement dans les secteurs des logiciels et des services aux entreprises. Les trois principales régions d’implantation des projets d’origine marocaine sont la région de Paris-Ile de France (4 projets avec la création de 81 emplois sur trois ans), la région Normandie (3 projets avec la création de 51 emplois sur trois ans) et la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur (3 projets avec la création de 27 emplois sur trois ans).

Telquel

Agriculture: L’espoir d’une récolte printanière

En ce début de mois d’avril, l’heure est décidément à l’optimisme. Les dernières précipitations font renaître de l’espoir dans tout le Royaume. « Certes, on ne peut pas atteindre la récolte exceptionnelle de l’année dernière mais la récolte de cette année sera importante », a souligné Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement. Cette récolte importante concerne notamment les cultures printanières et les légumineuses, a relevé Baitas, en mettant l’accent sur la contribution du secteur de l’élevage, considéré comme le premier employeur du secteur agricole. D’après le ministre, les bons résultats attendus dans ce secteur contribueront à la stabilité des emplois.

Telquel

Cybersécurité: Thales ouvre un centre opérationnel au Maroc

Le groupe français Thales ouvre un nouveau centre opérationnel de cybersécurité au Maroc, le sixième de son réseau international. Le nouveau centre vise à assurer une protection en temps réel contre les cyberattaques dans le royaume et sur l’ensemble du continent africain. Le groupe souhaite ainsi mettre à disposition de ses clients son expertise dans le domaine, en plus de plusieurs solutions d’audit, de consulting et d’intégration des solutions de cybersécurité.