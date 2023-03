La revue de presse hebdomadaire du samedi 4 mars

Eau et électricité: soupçons de privatisation, les SRM déjà prises pour cible; Importation du gasoil russe à bas prix: les explications du gouvernement; Tremblement de terre: pourquoi le Maroc est particulièrement vulnérable; La justice marocaine respecte-t-elle vraiment le droit à un procès équitable?… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire de ce samedi:

TelQuel

Eau et électricité: soupçons de privatisation, les SRM déjà prises pour cible

Le projet de loi relatif aux sociétés régionales multiservices (SRM) prévoit la création de 12 sociétés anonymes (SA) chargées de distribuer, dans chaque région, l’électricité et l’eau potable, ainsi que de gérer l’assainissement. Les opposants à la réforme y voient une dérive anticonstitutionnelle du gouvernement. Pour le Secrétariat général du PJD, la réforme va à l’encontre de la décentralisation et des « dispositions constitutionnelles fondées sur la garantie de la libre gestion des collectivités territoriales et de la participation des citoyens à la gestion de leurs affaires ». La transition complète vers les SRM suscite également la méfiance chez les travailleurs du secteur, salariés de l’ONEE, des régies autonomes et des entreprises délégataires. Affiliée à l’UMT, la Fédération nationale de l’eau potable (FNEP, la plus représentative du secteur) s’est empressée de mener campagne au lendemain de l’adoption du texte en Conseil de gouvernement. Selon le syndicat, les douze SRM laisseront la porte grande ouverte à la privatisation des services publics de distribution d’eau et d’électricité.

Tremblement de terre: pourquoi le Maroc est particulièrement vulnérable

Contactée par TelQuel, la Global Earthquake Model (GEM) Foundation, organisation à but non lucratif lancée en mars 2009 à l’initiative du Forum mondial de la science de l’OCDE, a affirmé que le risque sismique au Maroc provient essentiellement de la vulnérabilité des constructions. « Même si l’on peut dire que le risque sismique est modéré au Maroc, la vulnérabilité est loin de l’être. C’est justement là que réside le problème », souligne la GEM Foundation, une référence en matière d’estimation des dégâts potentiels, des secousses sismiques: « Si nous prenons en compte la densité de la population dans les zones les plus sismiques du pays, où se trouve d’ailleurs la majeure partie de la richesse, et si on y ajoute la concentration de bâtiments vulnérables notamment ceux à étages souples dans la région, nous obtenons un risque élevé de dégâts humains et matériels qui peuvent déstabiliser l’économie du pays ». Les calculs de la GEM Foundation sont effectués sur la base des indicateurs sociaux de chaque pays, de la sismicité historique et de la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures. « Ce qui ressort de notre analyse du Maroc, c’est que ce pays est particulièrement vulnérable », souligne l’ONG.

La Nouvelle Tribune

Le Maroc et l’Autriche s’accordent sur la question de la migration

A la faveur d’un cli-mat serein, empreint de responsabilité et d’une prise de conscience commune de la nécessité de parvenir à des solutions efficaces et durables à la problématique migratoire, le dialogue mené avec force détermination par les deux parties à l’occasion de la visite au Maroc du Chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer et de la délégation l’accompagnant a abouti à une convergence de vues en matière de lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains, se félicitent les deux parties. Les hauts responsables américains ont souligné le rôle de premier plan que joue le Maroc que ce soit dans ses relations bilatérales que dans le cadre de ses responsabilités et ses engagements au niveau multilatéral.

La justice marocaine respecte-t-elle vraiment le droit à un procès équitable?

A Rabat, tout récemment, un colloque national de deux jours rassemblant les principaux acteurs et intervenants dans l’espace judiciaire marocain a été tenu sous la thématique « La justice et les garanties d’un procès équitable à l’aune de la Constitution et les défis de la pratique”. Ahmed Chaouki Benyoub, le délégué interministériel aux Droits de l’Homme, a souligné que « les arrêts et décisions de justice sont devenus un véritable mécanisme d’interaction internationale ». Pour sa part, le Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation, El Hassan Daki, a précisé que « le ministère public veille à travers les missions qu’elle exerce au niveau de la mise en œuvre de la politique pénale, à faire de la question des garanties du procès équitable une des priorités de la politique pénale”. De son côté, Mohamed Abdennabaoui, premier président de la Cour de cassation, a affirmé que «la justice marocaine a toujours veillé à garantir les conditions et une application très respectueuse des dispositions juridiques régissant un procès équitable».

Finances News hebdo

Produits alimentaires: attention à la spéculation!

Bank Al-Maghrib a agi sur son taux directeur à deux reprises, notamment en septembre et en décembre, pour tenter de juguler l’inflation, dont le taux est monté à 8,9% en janvier.. En cause, l’augmentation des produits alimentaires et énergétiques. Ce qui explique l’inflation au Maroc, c’est principalement la hausse des prix des denrées alimentaires provenant des produits agricoles. L’analyse des données du HCP fait ressortir qu’entre janvier 2022 et janvier 2023, les prix des «huiles et graisses» ont enregistré la plus importante hausse au niveau des denrées alimentaires, soit pratiquement 30% sur un an. Juste derrière, arrivent ceux des «fruits» qui ont bondi de 24,6% sur la même période, alors que ceux des «légumes» et des «viandes» ont enregistré des hausses respectives de 15,4% et 11,6% sur la même période. Pour les légumes comme pour les viandes, “les prix risquent encore de renchérir puisqu’à l’approche du Ramadan, on n’est pas à l’abri de spéculations”, selon certains économistes.

Expert: «La généralisation de la couverture sanitaire universelle va générer une très forte demande sur les médicaments»

Au plus fort de la pandémie, le secteur pharmaceutique marocain a su se montrer résilient malgré les nombreux défis qui le guettaient. En 2022, il a enregistré une nette progression de 7,9% de son CA par rapport à 2021. En revanche, le plus gros reste à faire, à commencer par dessiner les contours d’une future souveraineté sanitaire, et par conséquent pharmaceutique. “Cela passe d’abord par le renforcement de la fabrication locale pour garantir les approvisionnements de notre pays en produits de santé et la diversification des sources d’approvisionnement à l’importation pour les produits non fabricables au Maroc”, a précisé Abdelmajid Belaïche, expert en industrie pharmaceutique et membre de la Société marocaine de l’économie des produits de santé. “Le chantier actuel de la généralisation de la couverture sanitaire universelle (CSU) va générer une très forte demande sur les médicaments, y compris pour les affections chroniques ou onéreuses”, a-t-il ajouté dans un entretien à la publication, jugeant capital de prioriser l’utilisation des médicaments génériques et des biosimilaires.

Maroc hebdo

Importation du gasoil russe à bas prix: les explications du gouvernement

Les distributeurs des hydrocarbures importent du gasoil russe à 170 dollars la tonne, soit 70% moins que les cours mondiaux, mais ne répercutent pas cette différence sur les prix à la pompe en changeant les documents et attestations de provenance, avait alerté Abdelkader Taher, député USFP, dans une question écrite adressée le 17 février 2023 à la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. Lors du point de presse hebdomadaire à l’issue du Conseil de gouvernement, ce jeudi, le porte-parole de l’Exécutif Mustapha Baitas, a assuré que les importations de gasoil russe se sont toujours situées aux alentours de 10% en moyenne, en fonction de la demande du marché national. Pour ce qui est des prix, Baitas a expliqué que ces derniers sont fixés en fonction de «l’offre et la demande», notant que «le prix du gasoil sur le marché international durant cette période est presque similaire en dépit des origines différentes».

Quand recherche, développement, expérimentation et expertise vont de pair

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le groupe Attijariwafa bank ont signé, le 2 mars 2023, à Benguérir, un accord de partenariat stratégique en matière d’innovation et de développement technologique. Ce partenariat vise à renforcer la coopération dans les filières d’innovation et de développement technologique et de créer des synergies entre l’écosystème d’innovation de l’Université Mohammed VI Polytechnique et le groupe Attijariwafa bank, afin de favoriser l’émulation et l’intelligence collective et d’accompagner l’évolution de l’écosystème marocain et africain.