Telquel

Maroc-France : Hassan II, Mohammed VI et jacques Chirac, une histoire de famille

Peer de Jong, colonel à la retraite et consultant en défense, a servi en tant qu’aide de camp des présidents François Mitterrand et Jacques Chirac, un rôle qui fait de lui un témoin privilégié d’une période faste dans les relations Maroc-France. Durant la présidence Chirac, il a été témoin et facilitateur d’évènements officiels et d’échanges informels. Il souligne comment Chirac a tissé des liens étroits avec Hassan II…

Le Canard Libéré

Relation Maroc-Mauritanie : Faut-il faire confiance à Ould Cheikh El Ghazouani ?

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s’est rendu récemment en visite privée au Maroc pour s’enquérir de l’état de sa femme en séjour médical à Rabat. A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a reçu le chef de l’état mauritanien le vendredi 20 décembre 2024 au palais royal de Casablanca. La rencontre entre les deux chefs d’État « s’inscrit dans le cadre des relations solides de confiance et de coopération liant les deux pays et des liens de fraternité sincère unissant les deux peuples frères », a indiqué à l’issue de cette audience le cabinet royal dans un communiqué qui fait état de la teneur de l’entrevue : Le Roi Mohamed VI et M. Ould Cheikh El Ghazouani « ont aussi affirmé leur détermination à développer des projets stratégiques pour la liaison entre les deux pays voisins, et à coordonner leurs contributions dans le cadre des Initiatives royales en Afrique, particulièrement le gazoduc Africain-Atlantique et l’Initiative visant à favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique».

Maroc Hebdo

Réforme de la Moudawana: L’État tient le bâton par le milieu, le débat sociétal s’intensifie

En s’adressant aux médias marocains et étrangers, lors d’un point de presse hautement anticipé ce mardi 24 décembre 2024 à Rabat, Abdellatif Ouahbi veillait à lire, avec prudence, mot à mot, le contenu du document qu’il avait entre les mains. Et pour cause, le ministre de la Justice s’est vu attribuer la tâche de révéler les différentes propositions de réforme de la Moudawana, ce chantier initié par le Roi Mohammed VI en juillet 2022, largement commenté tant par par la société et que l’élite politique et intellectuelle et au Maroc, divisées entre conservateurs et modernistes.

Finances News

Régionalisation avancée : l’investissement public, un levier pour le développement des territoires

L’investissement public est un véritable levier pour le développement régional et pour réduire les inégalités entre les régions. Il est également un stimulateur pour booster l’investissement privé. En dépit d’une mauvaise conjoncture et de la succession des crises, le gouvernement a renforcé, au titre des Lois de Finances 2024 et 2025, le budget dédié avec respectivement 340 et 335 milliards de DH, soit une croissance de 12%. Outre le volet budgétaire, l’Etat a également mobilisé, en 2023, plus de 13.438 hectares de foncier public. Cela a permis la même année de concrétiser 466 projets ayant nécessité un budget global de 37,8 milliards de DH, permettant la création de 20.500 emplois. Pour leur part, les entreprises et les institutions publiques ont contribué à cet effort d’investissement public. Entre 2017 et 2022, elles ont mobilisé 598 milliards de DH.

La Vie Eco

Maroc-Mauritanie : Les enjeux d’une visite «privée»

Les spécialistes des relations internationales le savent. Les visites privées des chefs d’État permettent aux dirigeants de développer des relations personnelles et de la confiance mutuelle. Ce qui peut faciliter d’éventuelles négociations officielles futures. Les discussions informelles peuvent dans ce cas servir de base pour des accords futurs. Elles offrent, en effet, «une occasion de…