Mondial 2030 : le match qu’il faut gagner, régionalisation avancée : des Assises pour donner un élan décisif à ce chantier stratégique, Achraf Hakimi: l’homme de l’année…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 21 décembre 2024:



Telquel

Mondial 2030 : le match qu’il faut gagner

Le Maroc passe à l’attaque : des infrastructures aux normes de la grand-messe du football, des stades modernes, un accueil des supporters sans accrocs. Le pays se prépare à jouer collectif et souhaite transformer chacun de ces dés en victoire. Sur le papier, c’est possible, il faut maintenant concrétiser sur le terrain. Mise à niveau des infrastructures, développement du tourisme, création d’emplois… le Maroc nourrit de grands espoirs autour de l’organisation du Mondial 2030. C’est un tremplin socio-économique attendu pour transformer le visage du royaume et le mettre sur les…

La Vie Eco

Régionalisation avancée : Des Assises pour donner un élan décisif à ce chantier stratégique

Le coup d’envoi des travaux de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée a été donné ce vendredi à Tanger, en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de plusieurs membres du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement et de responsables marocains et étrangers. Initiée sous le thème «La régionalisation avancée, entre les défis d’aujourd’hui et de demain», cet événement, organisé par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’Association des régions du Maroc, constitue un moment important dans la mise en œuvre du chantier de régionalisation avancée, en tant que réforme institutionnelle structurelle pour la consolidation du processus de développement territorial.

Maroc Hebdo

Achraf Hakimi : L’homme de l’année 2024

C’était acté, assuraient certains “insiders” flairant toujours les bons coups médiatiques. Ce lundi 16 décembre 2024, c’est Achraf Hakimi qui allait décrocher le titre de meilleur footballeur africain de l’année sortante. Un sacre qui fuit les Marocains depuis celui de Mustapha Hadji en 1998 -il y a 26 ans, l’année même où Achraf Hakimi a vu le jour à Madrid- et que le capitaine de la sélection nationale était donc en passe de ramener dans le giron marocain et cela, qui plus est, depuis le Maroc même, puisque c’est à Marrakech, au palais des congrès de la ville ocre, que la cérémonie afférente s’est tenue en présence du gotha du football continental et mondial (y compris le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino).

La Nouvelle Tribune

Régionalisation avancée : Le Roi Mohammed VI relève sept défis prioritaires

Le Souverain a rappelé l’importance stratégique de la régionalisation avancée comme levier de bonne gouvernance territoriale et de développement socio-économique. Le message a mis en avant les progrès réalisés depuis la première édition des Assises, notamment la mise en place des structures des conseils régionaux et la finalisation des textes d’application des lois relatives aux collectivités territoriales. Le Souverain a également souligné des priorités spécifiques, telles que la gestion du stress hydrique, l’amélioration des infrastructures de transport et de mobilité, et la transformation numérique des collectivités territoriales. Ces actions sont essentielles pour réduire les disparités régionales et atteindre un développement équilibre…

La Vérité

Médias : Le Maroc, une “puissance commerciale” qui monte en puissance

Le Maroc est devenu une “puissance commerciale et portuaire” qui monte en puissance et un « pôle d’attraction » pour les opérateurs internationaux du transport de marchandises, écrit jeudi le magazine espagnol spécialisé « El Mercantil ». « A la faveur de ses infrastructures portuaires en plein développement, plusieurs entreprises du secteur ont ouvert des bureaux au Maroc pour tirer parti des atouts du Maroc et capter les flux de cette plaque tournante mondiale stratégique du commerce et de la logistique », souligne la publication dans un article sous le titre « L’émergence du Maroc comme puissance commerciale et portuaire attire les transitaires espagnols ».