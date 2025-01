Démographie: les insolites du recensement, réforme de la Moudawana: les femmes obtiennent plus de droits, CAN 2025 – Mondial 2030: les impacts sur l’économie et les marchés financiers…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 11 janvier 2025:

Telquel

Démographie: les insolites du recensement

Selon le dernier recensement, la transition démographique est toujours en cours, la densité de la population dans les villes est de plus en plus élevée et la taille des ménages a diminué. Au milieu de ces tendances générales, des communes et une région font exception. Et un village subit de plein fouet un mal en hausse : le chômage. Tour d’horizon.

Le Canard Libéré

Réforme de la Moudawana: les femmes obtiennent plus de droits

SM le Roi Mohammed VI a présidé, lundi 23 décembre 2024 au Palais Royal à Casablanca, une séance de travail consacrée au dossier de la révision de la Moudawana.Cette séance intervient après que l’Instance chargée de la révision du Code de la Famille a soumis au souverain un rapport comportant plus de 100 propositions d’amendement, et après que Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, a bien voulu saisir le Conseil supérieur des Oulémas concernant certaines propositions relatives à des textes religieux au sujet desquelles le Conseil a émis un avis légaCette réunion intervient également après que SM le Roi, a procédé aux arbitrages nécessaires quant aux questions à propos desquelles l’Instance a émis plus d’un avis ou celles dont la révision a nécessité le recours à l’avis de la Charia, lesquels arbitrages Royaux ont donné la priorité aux choix qui cadrent avec les référentiels et les finalités définis dans la Lettre Royale adressée au chef du gouvernement, ainsi que ceux fixés par les normes régissant l’action de l’Instance, à leur tête la norme de « Ne pas interdire ce qui est autorisé, ni autoriser ce qui est prohibé ».

Finances News

CAN 2025 – Mondial 2030: les impacts sur l’économie et les marchés financiers

Pour l’édition de 2030, SKG a essayé de quantifier l’enveloppe budgétaire que le Royaume devra mobiliser pour faire face à ses investissements, intégrant un certain nombre d’hypothèses, notamment celles relatives à la modernisation des normes de construction, aux effets de l’inflation et aux attentes plus importantes en termes de budget suite à l’édition de Qatar 2022. Tenant compte de la moyenne du coût d’organisation d’une Coupe du monde, et des prévisions du gestionnaire d’actifs, ce dernier pourrait se situer entre 15 et 20 milliards de dollars pour le trio MarocEspagne-Portugal.

La Nouvelle Tribune

Casablanca, quand on veut, on peut

La mobilité, l’assainissement, l’urbanisme, la sécurité, les services publics, les infrastructures collectives et structurelles, tous les sujets sont brulants lorsqu’il s’agit de celle qu’on qualifiait encore très récemment de Casanegra. Or, les enjeux de la transformation de la capitale économique sont désormais plus que jamais le reflet des ambitions du Maroc, notamment à horizon 2030 avec l’échéance unique de l’organisation de la Coupe du Monde de football par le Royaume du Maroc, l’Espagne et le Portugal. Dans ce contexte, non seulement Casablanca constituera évidemment le plus gros point d’ancrage des visiteurs, par sa taille, sa position de hub aérien et de transport terrestre, et sera donc logiquement sous les feux des projecteur…

La Vie Eco

Béni Mellal-Khénifra: un projet de téléphériques à l’étude

Dans le but d’améliorer l’attractivité touristique de la région de Béni Mellal-Khénifra, la Société marocaine d’ingénierie touristique, de concert avec le Conseil régional et les partenaires au niveau local, a entrepris de lancer une étude visant à mettre en place deux modes de transport touristique par câble. Le premier reliera le site de la cascade d’Ouzoud au site qui accueillera le futur projet Dinoparc, tandis que le second reliera le Parc Ain Asserdoun au sommet Tassemit, offrant une vue panoramique sur la ville de Béni Mellal et la plaine de Tadla.