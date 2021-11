Les Marocains ont déboursé plus de 300 MDH pour se couvrir contre les coups durs des événements catastrophiques, l’Etat marocain s’engage à mettre à la disposition de Xlinks une surface de 150.000 hectares, suivi de l’approvisionnement du marché des produits agricoles et denrées alimentaires et de la situation des prix par les départements concernés, les producteurs du riz américain s’intéressent au marché marocain… Voici les principaux sujets abordés par la presse hebdomadaire nationale cette semaine.

La Vie Éco

Les Marocains déboursent 50 MDH par mois pour se couvrir contre les catastrophes

Selon les données statistiques de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) au titre du premier semestre 2021, les Marocains ont déboursé plus de 300 MDH pour se couvrir contre les coups durs des événements catastrophiques (EVACT). Ce sont 50 MDH déboursés chaque mois pour la couverture contre les aléas de la nature et les cas de force majeure. Ce montant est en hausse de 13% par rapport à la même période de l’année 2020. La garantie EVACT est obligatoire pour tous les contrats concernés par la couverture contre les conséquences d’événements catastrophiques. Elle concerne les contrats souscrits ou renouvelés depuis l’entrée en vigueur de ce régime depuis janvier 2020.

Produits alimentaires : abondance et prix stables

La situation d’approvisionnement des marchés dans les différentes régions du Royaume se caractérise par une abondance suffisante de denrées alimentaires pour répondre aux besoins de consommation, ainsi qu’une stabilité des prix. Ces propos rassurants sont du ministère de l’Agriculture. Le département de Mohamed Sadiki œuvre, à travers ses services, au suivi de l’approvisionnement du marché des produits agricoles et denrées alimentaires et de la situation des prix. En ce qui concerne l’approvisionnement, les marchés nationaux dans toutes les régions du Royaume connaissent une disponibilité suffisante en produits alimentaires permettant de répondre aux besoins de consommation. Les prix sur le marché national varient selon leur provenance. S’agissant des produits alimentaires issus de la production nationale, ils connaissent des niveaux de prix stables ou une baisse par rapport à la même période en 2020.

Tel Quel

Energie: Le Maroc mobilise le foncier pour le projet Xlinks

Un pas de plus dans la concrétisation du projet titanesque de Xlinks. Dans le rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement, adossé au Projet de Loi de Finances 2022, l’Etat marocain s’engage à mettre à la disposition de Xlinks une surface de 150.000 hectares. Au moment où elle dévoilait ses plans pour la concrétisation d’une ligne électrique sous-marine de 3800 km qui relierait le Maroc au Royaume-Uni, la startup britannique estimait à 1500 kilomètres carrés la surface foncière nécessaire pour ses installations de production d’électricité dans la région de Guelmim-Oued Noun, soit exactement ce que l’Etat vient de s’engager à mettre à sa disposition. Cette superficie devrait servir à l’installation d’une ferme solaire photovoltaïque qui couvrira environ 200 kilomètres carrés, soit 20.000 hectares. Le reste de la superficie devrait accueillir des éoliennes, mais aussi l’immense batterie de 5 GW pour le stockage de l’énergie produite sur le site.

Partenariat maroco-italien dans l’éolien

Paradiso Fratelli, leader italien dans les métiers de levage appliqués aux projets éoliens, et Somalev Cranes & Logistics, société marocaine spécialisée dans l’ingénierie de levage lourd, de la manutention, du transport exceptionnel et du transfert industriel, viennent d’annoncer la création d’une joint-venture spécialisée dans les prestations et les services liés aux projets éoliens dans la région MENA et en Afrique. La nouvelle entreprise portera le nom de « PSA Wind Services ».

La Nouvelle Tribune

Institut CDG: les alliances territoriales au menu

Pour mettre en exemple le rôle essentiel des territoires dans l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques de développement, l’Institut CDG, en partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales du ministère de l’Intérieur, a consacré le thème de son 15ème webinaire aux alliances territoriales, innover et construire ensemble. Les principaux enseignements ayant émergé des échanges entre les intervenants : Un territoire est gouverné et influencé par une communauté d’acteurs qui supportent des défis communs et face auxquels sont déployées des actions, des politiques appropriées ainsi que la recherche de synergies possibles. Ancrer les stratégies de développement repose ainsi sur la valorisation des articulations entre acteurs publics et privés et les grands leviers de développement, positionnant les territoires comme lieu d’expérimentation, à taille humaine, pour inventer des solutions nouvelles.

Le Temps

Les professionnels du tourisme tirent la sonnette d’alarme

La dernière décision de suspension de tous les vols en provenance et à destination de quatre marchés majeurs (Allemagne- Royaume-Uni et Pays-Bas en plus de la Russie fermée depuis plusieurs semaines), réduit les espoirs de reprise à néant! Ce sont là des bassins émetteurs pour la saison d’hiver qui se ferment, à un moment où la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) espérait des décisions attendues de réouverture et d’accélération de la reprise. Ces annonces ont provoqué des annulations en cascade non seulement des marchés précités, mais aussi des marchés traditionnels qui craignent une extension de ces mesures à leurs pays. L’annulation de la réunion de l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), prévue à Marrakech du 30 novembre au 3 décembre 2021, qui aurait été un formidable signal d’amorçage de la reprise, aura inéluctablement pour conséquence de creuser davantage l’éloignement du pays des marchés émetteurs.

Les producteurs du riz américain s’intéressent au marché marocain

« US Rice Producers Association », groupement de producteurs américains de riz, s’intéresse de plus en plus au marché marocain et envisage un rapprochement avec les distributeurs dans le Royaume pour multiplier les opportunités d’y introduire du riz de haute qualité. Les États Unis ont depuis toujours compté parmi les plus grands producteurs dans le monde. Créée en 1877, « US Rice Producers Association » est riche d’une expérience de près d’un siècle et demi et œuvre au développement de la filière du riz en investissant, entre autres, dans les activités de recherche et de développement.

Finances News hebdo

PLF 2022:L’opposition monte au créneau

Les hypothèses de ce texte continuent d’essuyer les critiques aussi bien des partis de l’opposition que ceux de la majorité. Pour Abdallah Bouanou, chef du groupe parlementaire PJD, le PLF 2022 « n’a pas apporté de dispositions innovantes pour pouvoir donner une nouvelle impulsion à l’économie nationale ». Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, a souligné que le PLF 2022 « reflète bien les orientations de l’actuel gouvernement qui ne respecte pas les engagements véhiculés lors de la campagne électorale ». Le député istiqlalien Noureddine Moudian a souligné la nécessité de poursuivre la réforme de l’Administration afin de faciliter l’investissement et l’emploi. D’autres parlementaires estiment que les ambitions de ce PLF 2022 sont timides.

Consensus baissier pour le restant de l’année

Les finances de l’État se portent mieux. Une situation confortable reflétée par les niveaux élevés des excédents que place le Trésor dernièrement sur le marché monétaire. Ainsi, après les légères tensions haussières observées au 3ème trimestre, les taux devraient connaître une légère baisse d’ici la fin de l’année, selon plusieurs spécialistes. Du côté de Attijari Global Research (AGR), on relève un mouvement baissier des taux primaires au cours de la première séance d’adjudication du mois de novembre. Pour sa part, la société de gestion TWIN Capital indique que le Trésor aurait besoin de lever un montant de 20 Mds de DH sur le restant de l’année 2021. tenant compte en plus de la conjoncture macroéconomique en amélioration, les taux des bons du Trésor devraient entamer une tendance baissière durant le T4-2021

Challenge

Sekkouri veut améliorer le processus d’obtention du statut d’auto-entrepreneur

Le ministre marocain de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, vient d’organiser une rencontre avec les dirigeants de Poste Maroc, de Maroc PME et des représentants de la DGI, afin de discuter de l’amélioration du statut d’auto-entrepreneur. Au terme de cet échange, ils ont convenu d’œuvrer pour accélérer le traitement des dossiers relatifs à son obtention. En tout, 5.460 unités sont dédiées à cette opération qui permettra de traiter avec célérité les demandes d’aspirants auto-entrepreneur qui s’élèvent à 5.800 en moyenne par jour. Pour rappel, à la création du statut en 2015, le gouvernement s’était fixé comme objectif d’atteindre 100.000 personnes avant fin 2020. A ce jour, 445.000 personnes ont déposé leurs dossiers pour obtenir leurs cartes.

Textile: plus de 100 projets d’investissement

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a indiqué que 102 projets d’investissement dans le secteur textile ont été accompagnés dans le cadre du Plan de relance industrielle (PRI), avec un montant d’investissement prévisionnel de 3,07 Mrds DH. Ces projets, qui portent sur l’ensemble de la chaîne de valeur textile, devraient permettre la création de plus de 15.555 emplois stables et générer, au titre de la 3ème année, un chiffre d’affaires prévisionnel de plus de 6,96 Mrds DH, dont 44% destinés au marché local, a précisé Mezzour lors d’une réunion de travail avec l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH) sur l’état des lieux et les enjeux du secteur. L’investissement dans l’amont du secteur textile, a-t-il poursuivi, est stratégique pour sa pérennisation autant que la mutation vers des business modèles orientés produits finis.

Le Reporter

OMS: la candidature qu’appuie le Maroc

Le Maroc a apporté son soutien à la candidature du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour un second mandat à la tête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en rendant hommage au travail accompli par cette importante agence onusienne dans le contexte difficile de la pandémie. Ce soutien a été exprimé par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, dans une lettre adressée au Dr Tedros suite à l’annonce officielle le 29 octobre de sa candidature pour le poste de Directeur général de l’OMS. « Le Royaume du Maroc est honoré d’apporter son soutien entier à cette candidature », a souligné l’ambassadeur dans cette lettre, réitérant la ferme volonté et l’engagement du Maroc d’œuvrer inlassablement pour la consolidation des liens de coopération entre le Royaume et l’OMS et pour l’accomplissement du mandat de Tedros à la tête de cette importante organisation, notamment dans le contexte pandémique actuel.

Trafic aérien : prévision de 15 millions de passagers en 2022

Les aéroports du Royaume devraient connaître, en 2022, un trafic aérien de 15 millions de passagers, soit 60% du niveau de l’année 2019, selon le rapport des établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022. « Pour les années 2022 à 2024, le trafic aérien devrait connaître une reprise progressive estimée en 2022 à 60% du niveau de l’année 2019 (15 millions de passagers), puis à 80% en 2023 (20 millions de passagers) avant de retrouver, en 2024, une activité normale proche de celle de l’année 2019 (25 millions de passagers) », estime ce rapport. Le Maroc a connu une croissance soutenue du trafic aérien durant la période 2015-2019, fait savoir la même source, précisant qu’annuellement et en moyenne, le nombre de passagers a augmenté de 9%, le tonnage fret transporté de 11% et les mouvements de survol de 5%.