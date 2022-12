Lalla Hasnaa préside à Rabat le dîner de Gala, L’ACAPS autorise 4 opérateurs takaful et une fenêtre re-takaful (assurrance islamique), L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) va disparaître au profit de la Haute autorité de la santé (HAS)… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

La princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance

La princesse Lalla Hasnaa a présidé, mercredi à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par l’ambassade de la République Fédérale du Nigéria et la Fondation diplomatique. Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, cet événement, qui réunit les généreux mécènes autour du Corps diplomatique étranger accrédité auprès du roi, est devenu un rendez-vous annuel initié par la Fondation diplomatique et des ambassades étrangères à Rabat, en faveur des populations démunies, avec la participation de diplomates, d’hommes d’affaires et d’artistes.

L’Economiste

Santé: un régulateur va remplacer un autre

L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) va disparaître au profit de la Haute autorité de la santé (HAS). Présenté le 11 novembre 2022 au Conseil de gouvernement, le projet de loi n°07-22 du ministère de la Santé et de la Protection sociale acte cette reconfiguration. La HAS aura le statut d’une personne morale de droit public. Elle héritera des pouvoirs de régulation de l’Anam dans le secteur de la Santé. Son président sera nommé conformément à la législation en vigueur, selon le projet de loi. Le ministère de la solidarité compte créer 12 incubateurs sociaux au niveau national.

Aujourd’hui Le Maroc

Le ministère de la solidarité compte créer 12 incubateurs sociaux au niveau national

S'exprimant lors d'une journée d'étude organisée en partenariat avec l'Agence de développement social sur les incubateurs sociaux comme levier pour l'inclusion sociale des femmes, la ministre a souligné que son département compte également s'appuyer sur des incubateurs qui ont accumulé une expérience de terrain en matière d'inclusion sociale des femmes, à travers l'activité économique. La responsable gouvernementale a fait savoir que la répartition territoriale des incubateurs sociaux est au centre de la nouvelle stratégie du ministère, comme étant un levier d'un développement social inclusif, innovateur et durable.

L’Opinion

Assurance: le Takaful fait son bonhomme de chemin!

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a autorisé 4 opérateurs takaful et une fenêtre re-takaful. Cela, depuis l’entrée en vigueur du cadre légal de l’assurance takaful en juillet dernier. Pour le volet distribution, ce sont 7 banques participatives et 12 courtiers d’assurances sur les 473 que compte le marché. L’assurance Takaful contribuera, par la même occasion, à la promotion des produits des banques participatives, via l’assurance Takaful décès/invalidité pour la finance participative, et via l’assurance multirisque bâtiment pour la finance participative. Pour le moment, les banques participatives se limitent à couvrir le stock des financements participatifs liés à la « Mourabaha immobilier » déjà contractés.

Bayane Al Yaoum

Énergies renouvelables: inauguration de la centrale photovoltaïque de l’usine Nexans de Mohammedia

La centrale photovoltaïque de l’usine Nexans de Mohammedia a été inaugurée par le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, et le CEO du Groupe, Christopher Guérin. Installée sur la toiture de l’usine, la centrale est équipée de 4.640 panneaux photovoltaïques sur une superficie totale de 12.270 m2, annonce un communiqué conjoint du ministère de l’Industrie et du Commerce et du Groupe Nexans, faisant savoir qu’elle produira annuellement plus de 3.927 MWcr d’électricité, une capacité qui garantira une réduction conséquente des émissions en CO2 de plus de 2.700 tonnes par an, et couvrira ainsi 19% du besoin énergétique de l’usine.

Al Masae

La Chambre des Représentants adopte le PLF-2023 en deuxième lecture

La Chambre des Représentants a adopté, en séance plénière, à la majorité l’intégralité du Projet de Loi de finances (PLF) n°50.22 au titre de l’exercice 2023 en deuxième lecture. Le PLF-2023 a reçu l’aval de 102 députés, alors que 27 autres s’y sont opposés et sans aucune abstention et ce, après son vote la matinée en commission des finances et du développement économique à la Chambre des Représentants à la majorité, lors d’une séance plénière présidée par le vice-président de la Chambre, Mohamed Sabbari. Le projet a été adopté à la première chambre du parlement tel qu’il a été renvoyé de la Chambre des conseillers, après l’approbation d’une série d’amendements qui portent, entre autres, le code général des impôts.