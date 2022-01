Cession d’immobilisations: une mesure fiscale qui suscite beaucoup d’interrogations, Secteur de l’Économie Sociale: environ 50.000 nouveaux emplois prévus annuellement ou encore un début d’année 2022 sous haute vigilance des marchés financiers…, voici les principaux titres de la presse nationale parue vendredi 7 janvier 2022:

L’Economiste

Cession d’immobilisations: une mesure fiscale qui suscite beaucoup d’interrogations

L’une des mesures fiscales introduite par la loi de finances 2022 et qui a suscité une vive polémique au Parlement concerne l’abattement de 70% en cas de cession d’actifs immobilisés, mais à des conditions. Un élu soupçonnant l’institution d’un dispositif sur mesure pour favoriser une partie, d’autant plus qu’il s’agit d’une incitation transitoire qui concerne uniquement les exercices ouverts au cours de 2022. L’abattement sur la plus-value en cas de vente d’immobilisations fait régulièrement partie des doléances du patronat.

Aujourd’hui le Maroc

Assurances : Hausse de 10,5% des primes à fin novembre 2021

Le secteur des assurances affiche une bonne dynamique à fin novembre 2021. Les primes ont grimpé de 10,5% par rapport aux onze premier mois de l’année précédente atteignant ainsi un cumul de 46,6 milliards de dirhams. Cette tendance positive a été relevée, jeudi, par l’ACAPS dans le cadre de ses statistiques mensuelles du secteur des assurances. Rien qu’au mois de novembre, le secteur a généré 3,5 milliards de primes en amélioration de 27,1% par rapport au même mois de l’année précédente.

L’Opinion

Le Maroc a fait un pas de géant en matière de protection des réfugiés

Le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) au Maroc, François Reybet-Degat, a indiqué que depuis la révision de la constitution de 2011, le Maroc a eu des résultats “très probants » et “a fait un pas de géant en matière du bien-être et de la protection des réfugiés, notamment grâce à la vision royale de SM le Roi Mohammed VI”. “Cette vision, suivant une approche humaniste et inclusive, basée sur les droits pour les populations étrangères, migrantes et réfugiées, s’est déclinée immédiatement en Politique Nationale d’Immigration et d’Asile (PNIA) et en Stratégie Nationale d’Immi gration et d’Asile (SNIA) mises en place respectivement en 2013 et 2014”, a-t-il précisé dans un entretien accordé au journal. Il s’agit d’une politique de référence parce qu’elle est inclusive et permet l’accès à la santé au niveau primaire, à l’éducation et à l’emploi pour tous les réfugiés qui détiennent un titre de séjour, relève-t-il.

CNSS/AMO: 7,8 millions de bénéficiaires

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, souligné le rôle actif que joue l’ensemble des organes de la CNSS pour contribuer à la réussite du chantier stratégique Royal relatif à la généralisation de la couverture sociale à l’ensemble des citoyens et également dans l’accompagnement des mesures qu’entreprend le gouvernement pour atténuer les effets de la pandémie. La ministre, qui a présidé, mercredi, la réunion du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au titre de sa session de décembre 2021, s’est également félicitée du nombre de bénéficiaires de l’AMO qui a atteint 7,8 millions (3 millions d’actifs, 600 mille pensionnés et plus de 4 millions d’ayants droit) ayant profité de près de 5,9 MMDH de remboursements contre des cotisations dues de l’ordre de 8,5 MMDH.

Libération

Installation du Comité national chargé de l’exécution des sanctions du Conseil de sécurité sur le terrorisme et les armes

Le Comité national chargé de l’exécution des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU en lien avec le terrorisme et la prolifération des armes et leur financement a été installé, mercredi à Rabat, h6en présence des hauts responsables des institutions concernées. Le Comité est placé sous la présidence du ministre de la Justice et comprend parmi ses membres les représentants de 15 instances gouvernyementales, judiciaires, sécuritaires et financières. La mise en place de ce mécanisme juridique intervient dans le sillage du respect par le Royaume de ses engagements internationaux et de la mise en adéquation de son système avec les normes mondiales, essentiellement les résolutions du Conseil de sécurité et les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), appelant les Etats à se doter des dispositions et instructions efficaces pour l’application desdites sanctions.

Crédit bancaire: Hausse de l’encours à 965,3 MMDH à fin novembre

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 965,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, en hausse annuelle de 2,8%, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Dans le détail, le crédit bancaire aux agents non financiers a progressé de 4,1% à 845,4 MMDH, alors que celui aux agents financiers a reculé de 5% à 120 MMDH, ressort-il du tableau de bord « crédits-dépôts bancaires » de BAM. L’augmentation annuelle de 4% à 402,3 MMDH des crédits aux entreprises non financières privées recouvre une hausse de 9,7% des facilités de trésorerie et de 1,8% des prêts à l’équipement, ainsi qu’une baisse de 7,3% des prêts immobiliers.

Al Bayane

Marchés financiers: Un début d’année 2022 sous haute vigilance

Les marchés financiers cohabitent aujourd’hui avec plusieurs sources d’incertitudes, notamment en lien avec la propagation du nouveau variant Omicron et la récente accélération inflationniste, selon Attijari Global Research (AGR). Cette situation se traduit par une très forte volatilité sur le marché des changes marocain, suscitant une vigilance accrue des opérateurs, indique AGR dans sa note « Weekly Mad Insights – Currencies » du 27 au 31 décembre 2021. Au final, les analystes d’AGR recommandent l’adoption de stratégies de couverture à très court terme. Ladite note fait également ressortir que le dirham se déprécie cette semaine face au billet vert dans un marché des changes marqué par des flux d’importations importants en fin d’année.

Al Yaoum Al Maghribi PCNS: mettre à profit le tiers-secteur au service de la recherche-innovation et du développement territorial Le tiers-secteur devrait être mis à profit au service de la recherche-innovation et du développement territorial, selon un policy paper du Policy Center For The New South (PCNS). « Nous proposons, en particulier, de mettre à profit le tiers-secteur au service de la recherche-innovation, d’une part, et du développement territorial, d’autre part, via des dispositifs dédiés et qui fédèrent divers acteurs », écrit M’Hammed Dryef, l’auteur de ce policy paper, publié sous le titre « le tiers-secteur au service de la recherche-innovation et du développement territorial ». Mentionné par la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) dans son rapport général, le tiers-secteur présente un potentiel qui n’a pas encore livré toutes ses promesses au Maroc, fait-il savoir. Al Ahdath Al Maghribia Réunion de consultation à Rabat sur la place et les missions de l’entreprise de presse Un parterre d’acteurs du domaine de la presse et des médias s’est réuni, mercredi à Rabat, pour examiner les différents scénarios susceptibles de surmonter les problèmes structurels dont souffre l’entreprise de presse au Maroc, particulièrement dans le sillage de la crise du Covid-19 et ses répercussions sur le secteur. Le journalisme et la prise de conscience de ses rôles passe principalement par l’adoption de décisions concluantes relatives au modèle économique de l’entreprise journalistique, ont affirmé les participants à cette réunion placée sous le signe « la presse nationale: quelles options pour faire face aux nouveaux défis et remporter le pari de la mise à niveau », organisée par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, département de la Communication. Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a appelé à une réflexion collective sur de nouvelles politiques structurelles de nature à redorer le blason de la presse, et à lui rendre son éclat et son rôle sociétal.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Ciment: Les ventes en hausse de près de 14,8% à fin décembre

Les livraisons de ciment ont atteint près de 13,97 millions de tonnes (MT) à fin décembre dernier, en hausse de 14,79% par rapport à la même période en 2020, indique le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville. Selon les chiffres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), les ventes du ciment ont totalisé pour le seul mois de décembre 1,25 MT, en hausse de 6,93% par rapport à la même période de l’année précédente, précise le ministère.

Bayane Al Yaoum

Secteur de l’Économie Sociale: environ 50.000 nouveaux emplois prévus annuellement

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatima Zahra Ammor a affirmé que le nouveau modèle de développement a renforcé la position du secteur de l’Économie Sociale, lui permettant de jouer un rôle très important dans les secteurs public et privé, précisant « qu’on s’attend à ce qu’il contribue au PIB, dans le futur, à hauteur de 8% au lieu de 2% et à la création de 50.000 nouveaux emplois annuellement ». Ammor, qui s’exprimait lors du conseil d’administration de l’Office du Développement de la Coopération, a souligné la dynamique positive que connaît le secteur, et le rôle central de l’Office dans son développement et l’accompagnement des coopératives.