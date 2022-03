Sécurisation des puits: Baraka muscle l’arsenal, changement climatique: GIEC tire la sonnette d’alarme sur le stress hydrique au Maroc ou encore coopération Maroc/États-Unis: Mille et une opportunités d’affaires…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 4 mars 2022:

L’Économiste

Sécurisation des puits: Baraka muscle l’arsenal

Pas question de revivre encore une fois le même drame que celui du petit Rayan décédé, il y a quelques semaines, dans un puits près de Chefchaouen. « Nous avons lancé les opérations de recensement des puits et forages et surtout le contrôle des autorisations et l’application des sanctions en vigueur contre les propriétaires qui ne respectent pas les mesures de sécurité des puits », a noté Nizar Baraka. Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, qui présidait un conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique du Sebou (ABHS), a affirmé que la question de la sécurisation des puits est « prioritaire ». A cet effet, une circulaire, co-signée par le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Équipement et de l’eau, a été adressée à l’ensemble des walis des régions et gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d’arrondissements, aux présidents des Conseils des communes, aux directeurs des agences des bassins hydrauliques ainsi qu’aux directeurs régionaux de l’équipement et de l’eau. Tous sont appelés à prendre des mesures urgentes pour sécuriser les puits et les trous d’eau.

Aujourd’hui le Maroc

Après les sodas, la TIC bientôt augmentée pour d’autres produits sucrés ?

Un groupe de travail réunissant les parlementaires, les départements concernés, les représentants des industriels ainsi que les associations de protection des consommateurs sera mis en place, en vue d’identifier les listes des produits qui pourraient être éventuellement concernés par un élargissement de la TIC. Reste à savoir si les industriels vont jouer le jeu. Car une hausse de la TIC signifie probablement une hausse des prix sur le marché. Néanmoins, les industriels pourraient recourir à des édulcorants issus de l’industrie chimique pour atténuer le poids d’une éventuelle TIC sur la teneur du sucre.

L’Opinion

Changement climatique: GIEC tire la sonnette d’alarme sur le stress hydrique au Maroc

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), affilié à l’Organisation des Nations unies, vient de publier la deuxième partie de son sixième rapport d’évaluation. Un document examinant les impacts, les vulnérabilités et l’adaptation dans plusieurs pays dans un contexte de changement climatique. Évoquant l’impact de la sécheresse sur l’agriculture et les systèmes de production au Maroc, les experts du GIEC suggèrent que les effets du changement climatique sur le PIB du Maroc pourraient être de -3% à +0,4% d’ici 2050 par rapport à 2003. Le document fait en outre référence à la mort des arbres et à la détérioration de la couverture boisée. « Au Maroc, la mortalité des arbres est associée de manière significative à une augmentation de l’aridité, mesurée par l’indice de sévérité de la sécheresse de Palmer (PDSI), qui a montré une augmentation statistiquement significative depuis 1900 en raison du changement climatique », fait observer le document.

Le Matin

Bientôt une plateforme d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agrobusiness

Forte mobilisation de l’État pour l’émergence d’une classe moyenne dans le monde rural. Plusieurs chantiers sont ainsi en cours d’activation, particulièrement ceux favorisant l’essor d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles. Le dernier en date porte sur la création d’une plateforme dédiée à l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agrobusiness. Ce projet structurant est piloté par l’Agence pour le développement agricole (ADA). En effet, dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030, l’ADA a été sollicitée à contribuer à l’amélioration de l’attractivité de l’économie rurale pour les jeunes et la promotion des opportunités de développement de projets agricoles, para-agricoles et digitaux en faveur de cette population, à travers un système intégré d’appui à l’entrepreneuriat. Cette nouvelle plateforme a ainsi pour objectif de mettre à la disposition des jeunes les outils nécessaires au développement de leurs entreprises et, en même temps, doter l’ADA d’un outil de bonne gouvernance du programme d’entrepreneuriat en faveur de cette population cible.

Les Inspirations ÉCO

Coopération Maroc/États-Unis: Mille et une opportunités d’affaires

Une délégation d’entreprises américaines a effectué une visite à Casablanca afin d’examiner les moyens de coopération et de partenariat avec les acteurs de la communauté d’affaires nationale. Cette visite rentre dans le cadre de l’événement « Trade Winds Middle East and Africa », une mission commerciale dirigée par le gouvernement américain qui organise des voyages d’affaires vers plusieurs pays de la région MENA au profit de centaines d’entreprises américaines. L’objectif étant de créer des liens commerciaux et d’aider les entreprises participantes à atteindre une croissance et une exposition sur des marchés spécifiques qui les intéressent. «Le Service commercial américain à Casablanca est fier d’organiser cet événement dont l’objectif est d’encourager davantage d’entreprises américaines à venir découvrir le marché marocain en vue de créer des partenariats avec les entreprises marocaines», a déclaré Shakir Farsakh, Attaché commercial au Consulat général américain au Maroc.

Al Massae

Équivalence des diplômes étrangers: la lenteur de la procédure critiquée au Parlement

De nombreux étudiants marocains titulaires de diplômes universitaires étrangers se plaignent de la lenteur, qu’ils jugent « injustifiée » de la procédure permettant d’examiner les demandes qu’ils soumettent aux services du ministère compétent afin d’obtenir l’équivalence de leurs diplômes dans les délais raisonnables, avec la juste appréciation de la valeur scientifique de leurs attestations. Ce retard a provoqué un état de frustration chez les étudiants marocains de diverses disciplines, qui avaient étudié à l’étranger, mais qui avaient choisi de retourner au Maroc pour rechercher des opportunités d’emploi. La souffrance de ces étudiants a été transférée au parlement, après qu’Abdellatif Zaim, membre du groupe PAM, a adressé une question écrite à ce sujet dans laquelle il mettait en garde le ministère concerné contre les conséquences de faire peu de cas de la situation de ces cadres.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Pandémie: nécessité de tirer des leçons et de planifier pour faire face aux futurs défis sanitaires, économiques et sociaux

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé la fin de la vague Omicron, sans pour autant tourner définitivement la page de la pandémie, qui a causé de multiples répercussions sanitaires, économiques et sociales. Cette épidémie n’a pas seulement fauché des vies humaines, mais a provoqué également des crises complexes aux conséquences multiples, comme l’a confirmé le HCP, qui a expliqué que plus de 16% des entreprises, dont la moitié n’avaient pas plus de 10 ans d’existence, ont fermé leurs portes, temporairement ou définitivement, à cause de la crise sanitaire, une situation qui a poussé ceux qui s’intéressent aux affaires économiques à se poser à nouveau des questions se rapportant aux répercussions de la pandémie en vue de tirer les enseignements nécessaires. Dans ce contexte, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia a programmé une conférence internationale sur la performance et la gouvernance des organisations les 11 et 12 mars, à laquelle prendront part des spécialistes marocains et étrangers en matière administrative, économique, financière et sociale.

Al Alam

La digitalisation, levier pour la transformation du système d’enseignement supérieur

Un appel à projets pour la production des cours scénarisés a été lancé à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, la Fondation OCP et l’université Mohammed VI polytechnique (UM6P). Cette initiative, destinée à faire du numérique un puissant levier de transformation du système de l’enseignement supérieur, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat, signée en juin 2020 entre les trois parties, a indiqué un communiqué conjoint. La convention couvre l’installation de studios d’enregistrement des cours en ligne, dans toutes les universités publiques, le ministère et l’UM6P, ainsi que la mise en place d’un Centre national de digitalisation et de l’enseignement à distance (CNDE).